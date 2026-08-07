익산시, 체류형 농촌관광 확대...지역소비 연계·농촌 활력 제고

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 7일 체류형 농촌관광 확대에 나섰다.
- 전국 대학생 농촌봉사활동과 여름 야영을 연계했다.
- 농촌체험·역사문화 결합해 지역경제를 키우겠다.
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농촌크리에이투어·하림 치킨로드·백제문화 연계 체류형 관광 기반 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 농촌과 역사·문화 자원을 연계한 체류형 농촌관광을 확대해 지역경제 활성화와 농촌 활력 제고에 나선다고 7일 밝혔다.
시는 '2026년 익산시 농촌 도시·락(樂)' 전국 대학생 농촌봉사활동과 '농촌크리에이투어' 여름 야영 프로그램을 연계 운영하며 머무르고 소비하는 체류형 관광 기반을 강화하고 있다.
지난 7월부터 진행 중인 대학생 농촌봉사활동에는 가천대학교 등 전국 8개 대학 학생 240명이 참여해 3박4일 동안 오산면과 함라면 일대에서 딸기 육묘장, 노지 콩밭, 스마트팜 등 농가의 일손을 돕고 농촌 현장을 체험했다.
참가자들은 함라두레마당 농촌체험휴양마을에 머물며 지역 식당과 상점을 이용해 체류형 관광의 경제효과를 높였으며 시는 숙박비와 버스 임차료를 지원했다. 지난 6일에는 우수 봉사활동 대학생 10명에게 익산시장 표창을 수여했다.
이와 함께 3년 연속 선정된 농촌크리에이투어 사업을 통해 모닥불 체험, 가래떡·고구마 구이, 야외 숯불구이 등 농촌 체험 프로그램을 운영하고 있다.
또 ㈜하림 치킨로드와 국립익산박물관을 연계한 프로그램으로 식품산업과 백제 역사문화를 함께 체험할 수 있는 복합 관광 콘텐츠도 제공하고 있다.
이천권 농촌활력과장은 "농촌은 휴식과 치유를 제공하는 중요한 관광자원"이라며 "청년 봉사활동과 체류형 관광 프로그램을 지속 확대해 다시 찾는 체류형 관광도시 익산을 만들겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com