사천시, 폭염 장기화에 따른 비상대응체계 점검…온열 질환 예방

AI 핵심 요약beta
- 사천시가 7일 무더위쉼터와 공공사업장을 점검했다
- 허원권 국장이 폭염대응 실태와 안전수칙을 확인했다
- 시는 폭염경보 심각 단계에 비상대응체계를 유지했다
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시민 안전 최우선 대책 강화
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 무더위쉼터, 공공사업장, 폭염저감시설을 잇따라 점검하며 폭염 비상대응체계를 강화하고 있다.
시는 허원권 시민안전국장이 최근 무더위쉼터와 공공사업장, 폭염저감시설을 직접 찾아 운영 실태와 대응 상황을 점검했다고 7일 밝혔다. 이번 점검은 폭염이 장기간 이어지면서 온열질환 등 인명피해 우려가 커진 데 따른 조치다.
허 국장은 무더위쉼터에서 냉방시설 가동 여부와 이용 실태를 살펴보고, 현장을 이용하는 어르신들의 건강 상태를 확인했다. 낮 12시부터 오후 5시까지는 외출을 자제하고 수분을 충분히 섭취하는 등 폭염 취약시간대 건강수칙을 안내했다.
공공사업장에서는 근로자 온열질환 예방대책 이행 여부를 점검했다. 체감온도가 높은 시간대 작업시간 조정과 휴식시간 보장, 냉수 비치, 휴게시설 운영 등 '폭염안전 5대 기본수칙' 준수도 주문했다.
스마트그늘막과 사천읍시장 쿨링포그 등 폭염저감시설의 가동 상태도 확인하고, 시민들이 안전하게 이용할 수 있도록 시설 관리를 강화할 것을 요청했다.
시는 폭염경보 '심각' 단계가 이어지자 재난안전대책본부 1단계를 운영하며 비상대응체계를 유지하고 있다. 허원권 시민안전국장은 "폭염이 매우 심한 만큼 시민의 생명과 안전을 최우선으로 현장 중심 대응을 강화하고 있다"며 "무더위쉼터 운영, 폭염저감시설 관리, 취약계층 보호, 현장 예찰을 빈틈없이 이어가겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com