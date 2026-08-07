하동군, 창원대와 로봇 전문인재 양성 협약…AI 기반 교육 혁신 기대

AI 핵심 요약beta
- 하동군은 6일 국립창원대와 협약했다.
- Human Physical AI·로봇 인재 양성에 나섰다.
- 지역혁신·기업유치·실증플랫폼도 추진했다.
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[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군이 로봇 분야 전문인재 양성에 나섰다.
군은 전날 국립창원대학교 대학본부에서 국립창원대와 'Human Physical AI 기반 지역혁신 및 공동 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.
협약식에는 김현수 하동군수와 박민원 국립창원대 총장, 서천호 국회의원, 강희순 하동군의회 의장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 Human Physical AI와 로봇 분야 교육·연구, 지역특화산업 연계 공동사업 발굴, 정부 R&D와 재정지원사업 공동 추진, 산학협력과 기업유치, AI 기반 실증 플랫폼 구축, 전문인재 양성 등에 협력하기로 했다.
협약의 실행력을 높이기 위해 실무 협의체와 공동 TF를 구성하고, 국비 등 필요한 재원 확보에도 힘을 모으기로 했다.
하동군은 이번 협약이 지역 청년에게 첨단 교육·연구 기반을 제공하고, 기업 유치와 산학협력을 넓혀 지역 활력 제고에 도움이 될 것으로 기대했다.
김현수 하동군수는 "국립창원대와 이번 협약은 하동군이 미래 첨단 산업의 거점으로 도약하는 전환점"이라며 "Human Physical AI 및 로봇 분야 인프라 구축과 지역 혁신 사업 추진에 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com