강남구, 북미 뷰티박람회서 2845만 달러 수출 상담 성과

AI 핵심 요약beta
- 서울 강남구가 7일 북미 코스모프로프서 2845만달러 상담 성과를 냈다.
- 강남구는 7월 13일부터 15일까지 뷰티기업 6곳과 홍보관을 운영했다.
- 상담액은 지난해보다 96.1% 늘며 역대 최고 실적을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 강남구는 한국무역협회와 함께 북미 최대 뷰티 전문 박람회에 참가해 지난해보다 약 2배 늘어난 2845만 달러 규모의 수출상담 성과를 거뒀다고 7일 밝혔다.
구는 지난 7월 13일부터 15일까지 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열린 '2026 북미 라스베이거스 코스모프로프'에 관내 뷰티기업 6곳과 함께 강남구 홍보관을 운영했다.
북미 라스베이거스 코스모프로프는 이탈리아 볼로냐, 홍콩과 함께 세계 3대 코스모프로프 시리즈로 꼽히는 기업 간 거래 중심 뷰티 박람회다. 올해 행사에는 39개국 950여 개 기업이 참가했으며, 바이어와 참관객 약 2만6000명이 방문했다. 스킨케어와 색조화장품, 헤어·네일, 향수 등 뷰티 산업 전반의 제품과 기술이 소개됐다.
참가 기업은 ㈜코스미, ㈜순수자아, ㈜더컴퍼니유, ㈜스킨스퀘어드, ㈜파워풀엑스, ㈜비엔에이치코스메틱스다. 구는 이들 기업이 제품 홍보와 바이어 상담에 집중할 수 있도록 전시 부스 임차와 기본 장치 등을 지원했다.
기업들은 전시 기간 현지 바이어와 총 226건의 상담을 진행해 2845만 달러의 상담 실적을 냈다. 지난해 같은 박람회에서 거둔 1451만 달러보다 1394만 달러 늘어난 규모로, 증가율은 96.1%다.
2025년 강남구의 화장품 수출액은 약 2조5000억 원으로 역대 최고치를 기록하며 전국 지자체 1위에 올랐다. 전년보다 약 44% 증가한 수치다. 구는 세계 주요 뷰티 전시회 참가를 지원하며 관내 중소기업이 해외 바이어를 만나 새로운 판로를 확보하도록 돕고 있다.
김현기 강남구청장은 "올해 상담액이 지난해보다 2배 가까이 늘어난 것은 강남 뷰티기업의 제품력과 시장성을 확인한 성과"라며 "앞으로도 관내 중소기업의 글로벌 시장 진출을 적극 지원해 수출 경쟁력을 높이고 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 기여하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com