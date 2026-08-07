부산해경, 태풍 '돌핀' 영향 연안 안전예보 발령…연안 안전사고 예방

AI 핵심 요약beta
- 부산해경은 7일 태풍 돌핀 영향에 대비해 순찰을 확대했다
- 연안 안전사고 위험예보 관심 단계를 7일 오후 6시 발령했다
- 해안가 출입 자제와 기상정보 확인을 집중 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산해양경찰서가 일본 오키나와 동쪽 해상에서 북서진 중인 태풍 '돌핀'의 영향으로 부산 연안에 너울성 파도 유입이 예상되면서 항·포구 및 갯바위 일대 순찰을 확대하고 있다.
부산해경은 제13호 태풍 '돌핀'의 간접 영향으로 부산 연안에 높은 너울 유입이 예상됨에 따라 7일 오후 6시 연안해역 안전사고 위험예보 '관심' 단계를 발령했다고 밝혔다.
태풍 '돌핀'은 이날 오전 3시 기준 일본 오키나와 동쪽 약 240km 해상에서 서북서진하며 중국 방향으로 이동 중인 것으로 파악됐다. 우리나라에 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 관측되지만 연안에는 높은 파도와 너울이 유입될 가능성이 있는 것으로 해경은 보고했다.
부산해경은 이에 따라 연안 위험구역과 항·포구를 중심으로 해상과 육상 순찰을 강화해 다중이용선박과 장기 계류 선박에서 발생할 수 있는 화재, 침수, 오염 등 안전사고에 대비하기로 했다. 기존 위험예보 운영 사례에서도 풍랑·강풍 특보 시 연안 순찰과 계류선 점검을 집중하는 방식을 취해 왔다.
행락객과 연안 낚시객을 대상으로 기상정보 확인과 안전수칙 준수를 안내하고, 해안가 출입 자제를 집중 계도할 방침이다. 갯바위·방파제·해안산책로 등에서는 너울과 높은 파도로 인한 월파와 저지대 침수 위험이 커질 수 있어 다른 시기 위험예보 발령 때도 출입 자제가 반복적으로 당부된 바 있다.
성대훈 부산해경서장은 "태풍 영향에 따른 너울과 높은 파도로 갯바위나 방파제 월파, 해안산책로 등 저지대 침수 위험이 높아질 수 있다"며 "낚시객과 여름철 물놀이객은 너울 등 기상정보를 수시로 확인해 위험 상황 이전에 안전지대로 이동하고, 해안가 출입을 자제해 달라"고 말했다.
해경은 기상 상황과 연안 여건을 점검하며 위험예보 단계 유지 여부를 검토할 계획이다.
news2349@newspim.com