1100억 투자 결실…진천, '체육특별시' 향해 뛴다

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 7일 스포츠도시 도약 위해 1100억 투자했다
- 생활체육 인프라 확충으로 이용객 급증하며 지역 대표 체육도시로 자리잡았다
- 덕산 스포츠타운·반다비 체육관 등 추가 조성해 진천 체육 특별시 완성 추진한다
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생활체육 인프라 완성에 스포츠산업까지
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천이 대한민국을 대표하는 '스포츠 도시'로 진화하고 있다. 15년 넘게 이어 온 체육 인프라 투자가 결실을 맺으면서 생활체육은 물론 전문 체육과 스포츠 산업까지 아우르는 '체육 특별시' 청사진이 현실이 되고 있다.
7일 진천군에 따르면 군은 2012년 이후 주민 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 체육 분야에 약 1100억 원을 투자하며 지역 곳곳에 스포츠 기반 시설을 확충해 왔다. 단순한 체육 시설 조성을 넘어 군민 건강과 스포츠 복지, 지역 경제를 함께 키우는 전략이 성과를 내고 있다는 평가다.
가장 눈에 띄는 변화는 생활체육 인프라다. 올해 3월 문을 연 광혜원 개방형 다목적 체육관은 170억 원을 들여 조성한 시설로, 25m 6레인 수영장과 실내 체육관을 갖췄다.
체육 시설이 부족했던 광혜원 지역 주민들의 오랜 숙원을 해결하며 새로운 생활체육 거점으로 자리 잡았다. 진천종합스포츠타운과 이월 다목적 체육관, 광혜원 생활체육공원, 생거진천·문백 파크골프장까지 더해지면서 군민 누구나 가까운 곳에서 운동을 즐길 수 있는 생활체육 네트워크도 사실상 완성됐다.
시설 확충은 이용률로 이어졌다. 진천종합스포츠타운은 연간 12만 명 이상이 찾는 지역 대표 체육 시설로 성장했고 생거진천·문백 파크골프장도 연간 이용객 3만 명을 넘어서며 어르신 생활체육의 중심지 역할을 하고 있다.
생활체육의 저변 확대는 엘리트 체육 경쟁력으로도 연결됐다. 국가대표선수촌이 위치한 강점을 바탕으로 전국 최고 수준의 스포츠 인프라도 구축하고 있다.
진천군은 여기서 멈추지 않는다. 2027년 준공을 목표로 충북혁신도시에 덕산 스포츠타운을 조성하고 반다비 체육관과 추가 파크골프장 건립도 추진한다.
나아가 국가대표선수촌과 연계한 스포츠 산업 육성에 힘을 실어 생활체육과 전문 체육, 스포츠 산업이 함께 성장하는 선순환 구조를 만든다는 구상이다.
김명식 군수는 "스포츠는 군민 건강을 지키는 복지이자 지역의 미래를 이끄는 성장 동력"이라며 "생활체육 인프라를 더욱 확대하고 스포츠 산업을 전략적으로 육성해 대한민국을 대표하는 '진천 체육 특별시'를 완성하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com