서울 중구, 광복절 기념 '장충단 역사탐방 야행' 운영

AI 핵심 요약beta
- 서울 중구는 13일과 14일 장충단공원에서 야간 역사탐방 '장충단 야행'을 운영했다.
- 참가자는 문화관광해설사와 함께 독립운동 유적과 장충단 역사를 둘러보며 체험·퀴즈·설문에 참여했다.
- 장충단은 고종이 을미사변 순국 장병을 기린 최초 국립현충원으로, 중구는 야간 도보해설 등 역사문화 프로그램을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중구는 광복81주년을 맞아 장충단공원의 역사와 광복의 의미를 되새기는 특별 야간 역사탐방 '장충단 야행(夜行)'을 운영한다고 7일 밝혔다. 문화관광해설사와 함께 여름밤 장충단공원을 걸으며 독립운동의 발자취를 따라가는 프로그램으로, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험도 마련했다.
프로그램은 오는 13일과 14일 이틀간 오후 6시 30분부터 약 1시간 동안 진행된다. 혹서기로 잠시 운영을 쉬고있는 도보해설 '장충단, 호국의 길'을 광복절을 맞아 특별히 준비했다.
참가자들은 장충단공원 기억의 전시실 앞에서 출발해 문화관광해설사와 함께 ▲장충단비 ▲한국유림 독립운동 파리장서비 ▲이준 열사 동상 ▲이한응 열사비 ▲유관순 열사 동상 등을 차례로 둘러본다. 각 지점에서는 문화관광해설사가 장충단 역사·독립운동가 이야기를 생생하게 들려주며 호국·독립의 의미를 새긴다.
탐방에 앞서 태극기와 무궁화 스티커를 활용한 부채 꾸미기 체험도 마련했다. 탐방 종료 후에는 온라인 폼을 활용해 역사 퀴즈와 설문조사를 진행하고, 참여자 중 추첨을 통해 시원한 음료 쿠폰을 제공할 예정이다. 프로그램은 누구나 참여할 수 있으며, 하루에 40명씩 총 80명을 모집한다.
장충단은 고종이 을미사변 당시 순국한 장병들을 기리기 위해 세운 우리나라 최초의 국립현충원이다. 일제강점기 훼손의 아픔을 겪었지만 광복 이후 장충단비와 독립운동가 기념시설이 복원되면서, 현재는 도심 속 대표 역사문화공간으로 자리 잡았다.
김길성 구청장은 "앞으로도 중구가 간직한 역사문화자원을 쉽고 흥미롭게 체험할 수 있는 프로그램을 꾸준히 마련해 우리의 역사를 알리는 소통의 장을 이어가겠다"고 전했다.
한편 중구는 11개의 문화해설 도보 탐방 코스를 운영하고 있다. 혹서기인 7~8월에는 야간 프로그램을 중심으로 ▲'정동 밤의 산책'(화·목) ▲'광희문 달빛로드'(화·목·토) ▲'명동스퀘어, 빛을 걷다'(목·금·토)를 운영 중이다. 참가 예약은 중구청 홈페이지 또는 서울시 공공예약시스템에서 가능하다.
kh99@newspim.com