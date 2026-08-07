김제 공공배달앱 '먹깨비' 누적매출 20억 돌파...지역상권 소비 활성화

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 7일 먹깨비 누적매출 20억5000만원을 알렸다
- 시는 12일부터 1만2000원 이상 주문 시 2000원 쿠폰을 준다
- 쿠폰은 2000매 한정이며 소상공인 부담 완화도 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 공공배달앱 '먹깨비'가 도입 9개월 만에 누적 매출 20억5000만원을 돌파한 것을 기념해 오는 12일부터 감사 할인 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.
이번 이벤트는 1만2000원 이상 주문 시 사용할 수 있는 2000원 감사쿠폰을 하루 1회 발급한다.
감사쿠폰은 현재 운영 중인 매일 2000원 할인쿠폰과 가맹점 자체 할인쿠폰을 함께 사용할 수 있어 소비자 혜택을 더욱 높였다. 다만 준비된 2000매가 모두 소진되면 이벤트는 조기 종료된다.
시는 공공배달앱 먹깨비가 민간 배달 플랫폼보다 낮은 1.5% 수준의 중개수수료를 적용하고 입점비와 광고비를 받지 않아 소상공인의 경영 부담을 줄이는 데 기여하고 있다고 설명했다.
또 김제사랑상품권으로 결제하면 상품권 할인율 12%와 공공배달앱 전용 할인쿠폰을 함께 적용받을 수 있어 시민의 생활비 절감과 소상공인 매출 증대, 지역 내 소비 선순환 효과를 이끌고 있다.
시 관계자는 "시민들의 착한 소비와 소상공인의 적극적인 참여로 공공배달앱 누적 매출 20억원을 달성할 수 있었다"며 "감사 할인 이벤트가 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 골목상권에 활력을 더하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com