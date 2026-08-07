정동하, 7년 만에 새 앨범 '오아시스' 발매…9월 6일 컴백

AI 핵심 요약beta
- 가수 정동하가 9월 6일 미니앨범 오아시스를 발매한다.
- 오아시스는 정통 록 발라드로 일상 속 위로와 희망을 담았다.
- 정동하는 새 앨범과 함께 알리와 전국 투어 콘서트를 병행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 정동하가 7년 만에 미니앨범을 발매한다.
7일 소속사 뮤직원컴퍼니에 따르면 정동하는 오는 9월 6일 오후 6시 미니앨범 '오아시스'를 발표하고 7년 만에 신보를 선보일 예정이다.
지난 2019년 발매한 '스케치(Sketch)' 이후 7년 만에 선보이는 이번 앨범 '오아시스'는 메마르고 지친 일상 속에서 잠시 숨을 고르고 다시 나아갈 힘을 얻기를 바라는 마음을 담은 작품이다.
동명 타이틀 곡 '오아시스'는 정통 록 발라드 장르의 곡으로, 서정적인 멜로디 위에 강렬한 리얼 밴드 사운드가 조화를 이루는 것이 특징이다. 정동하 특유의 호소력 짙은 보컬과 폭발적인 가창력이 어우러져 깊은 울림을 전할 것으로 기대를 모은다.
함께 공개된 앨범 커버에는 정동하의 어린 시절 사진이 담겨 눈길을 끈다. 순수했던 어린 시절의 모습을 통해 누구나 한 번쯤 마음속에 간직한 위로와 희망을 떠올리게 하며, 앨범이 전하고자 하는 메시지를 상징적으로 담아냈다.
정동하는 알리와 함께 전국 투어 콘서트 '송: 더 배틀 오브 레전드(SONG : THE BATTLE OF LEGENDS)'를 이어가며 팬들과 만나고 있다. 공연과 신보 활동을 병행하며 더욱 폭넓은 음악적 행보를 펼칠 예정이다.
alice09@newspim.com