[핌in현장] 정은지 "'썸머, 아이'로 싱어송라이터 꿈 이뤘다…가장 행복했던 앨범"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 정은지가 3년 9개월 만에 다섯 번째 미니앨범 '썸머, 아이(Summer, I)'로 돌아왔다. 직접 전곡 작업에 참여한 그는 "나는 사랑을 사랑한다"는 메시지를 담아 가장 자신다운 음악을 완성했다며 싱어송라이터로 한층 성장한 모습을 예고했다.

정은지는 지난 6일 서울 강남구에 위치한 슈피겐홀에서 다섯 번째 미니 앨범 '썸머, 아이' 음감회를 개최했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 정은지. [사진=빌리언스] 2026.08.10 moonddo00@newspim.com

정은지의 다섯 번째 미니 앨범 '썸머, 아이'는 여름을 닮은 다양한 장르의 음악들로 사랑의 감정을 그려낸 앨범이다. 곡마다 각기 다른 색채와 분위기가 어우러져 사랑의 순간들을 한 편의 여름처럼 그려내고, 서로 다른 사운드는 여름이라는 하나의 계절이 되어 가장 찬란했던 감정의 순간들을 차곡차곡 채워냈다.

특히 이번 앨범은 10CM, 적재, 소수빈 등 국내를 대표하는 실력파 뮤지션들이 함께해 각기 다른 음악적 색채를 더하며 한 편의 여름을 닮은 다채로운 사운드를 완성했다.

정은지는 오랜만에 선보이는 솔로 앨범에 대해 "팬분들이 언제 앨범을 내냐고 기다려주셔서 감사한 마음으로 작업했다"며 "아직 제 송라이팅 능력이 탁월하다고 생각하지 않았는데 제 노래를 좋다고 응원해주신 덕분에 앨범으로 나올 수 있었다. '내가 성장했나?!'라는 물음표와 느낌표가 생겼던 앨범인 만큼 제 물음표와 느낌표를 함께 공감해주셨으면 좋겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 정은지 음감회. [사진=빌리언스] 2026.08.10 moonddo00@newspim.com

앨범명 '썸머, 아이'에는 정은지만의 의미도 담겼다. 그는 "8월에 발매하기도 하고 제가 여름에 태어났다"며 "'나를 상징할 수 있는 단어가 무엇일까' 고민했을 때 여름이 떠올랐다. 사랑이 여름과 닮은 부분이 많아서 앨범에 잘 녹여낼 수 있을 것 같았다"고 설명했다.

타이틀곡 작업 과정도 소개했다. 정은지는 "어떤 사랑 이야기를 하면 많은 분들이 공감해주실지, 또 어떤 장르가 저와 가장 잘 어울릴지 고민이 많았다"며 "'하늘바라기' 같은 노래를 좋아해주시는 분들도 있고, 고음 위주의 노래를 기대하시는 분들도 많았는데, 결국 제가 좋아하는 것들을 녹여보자는 생각으로 작업을 시작했다"고 말했다.

그러면서 "밴드 사운드가 풍부한 곡이 만들어졌고, '나는 사랑을 사랑해'라고 외치는 노래가 됐다"며 "곡을 처음부터 끝까지 제가 작업한 건 처음이었는데 정말 재미있었다. 작업하면서 느꼈던 즐거운 마음이 잘 전달됐으면 좋겠다"고 바랐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 정은지 음감회. [사진=빌리언스] 2026.08.10 moonddo00@newspim.com

앨범 전반에 담긴 사랑에 대한 생각도 전했다. 정은지는 "사랑은 '그럼에도 불구하고' 하는 것이라고 생각한다"며 "귀찮고 힘든 순간도 있지만 그럼에도 불구하고 해보는 것이 사랑에서 가장 중요한 부분인 것 같다"고 말했다.

이어 수록곡 '파도'에 대해서는 "바닷속을 헤엄치는 사람의 이야기를 담은 곡"이라고 소개했다.

데뷔 후 걸어온 시간을 돌아보며 "어릴 때 상상했던 모습은 에이핑크가 15주년이 되기도 전에 많이 이뤄왔다"며 "지금 이 순간도 '싱어송라이터'라는 꿈을 이루고 있는 자리인 만큼 또 하나의 꿈을 이루고 있는 것 같다"고 미소 지었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 정은지 음감회. [사진=빌리언스] 2026.08.10 moonddo00@newspim.com

타이틀곡 영문 제목 '아이 러브 러브(i love LOVE)'에 대해서는 "한글 제목보다 영제가 먼저 나왔다"며 "'나는 사랑을 사랑해'라는 메시지를 소리치고 싶었다. 소문자로 시작해 대문자로 끝나는 제목 배열에도 소소한 재미를 담았다"고 설명했다.

또 "저는 늘 성장하는 사람이라고 느낀다. 아주 미세하게라도 조금씩 성장하는 것 같다"며 "오늘도 목 컨디션이 좋지 않아 걱정했지만 그 안에서 최선을 다하다 보면 또 요령이 생긴다. 그런 과정이 성장이라고 생각한다"고 말했다.

정은지는 "이번 앨범은 벌써부터 다 가진 기분이 드는 앨범"이라며 "제가 '이런 노래를 해보고 싶다'고 했을 때 많은 분들이 물심양면으로 도와주셨다. '내가 이렇게까지 받아도 되는 사람인가' 싶을 정도로 행복했고, 작업하는 모든 순간이 기억에 남는다"고 애정을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 정은지. [사진=빌리언스] 2026.08.10 moonddo00@newspim.com

정은지는 "멤버들은 이미 곡을 다 들었다"며 "멤버들이 하나하나 신경 쓴 티가 많이 난다고 해줘서 정말 고마웠다"고 말했다.

이어 "수록곡을 듣고 '이 곡도 타이틀이냐'고 물어봐주는 멤버도 있었다"며 "그 말을 듣는데 정말 기분이 좋았다"고 미소 지었다.

끝으로 "올 여름 건강하게 나시고 썸머, 아이 많이 사랑해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

moonddo00@newspim.com