인천지역 대기오염물질 감축 성과…기업 환경설비에 925억 투자

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 6일 블루스카이협의회 회의를 열어 대기오염 저감 추진 상황을 점검했다.
- 대형 오염물질 배출기업 13곳은 상반기에 환경설비 등에 925억원을 조기 투자해 대기오염물질 감축에 속도를 내고 있다.
- 올 상반기 대기오염물질 배출량은 3552톤으로 연간 할당량의 32% 수준에 그쳐 감축 목표 달성이 순조롭게 진행되고 있다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천의 대형 오염물질 배출기업들이 올해 상반기에만 환경 설비에 920여억 원을 투자 하는 등 대기오염물질 감축에 속도를 내고 있다.
인천시는 6일 시청에서 '2026년 블루스카이협의회 정기회의'를 열고 대기오염 저감 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.
'블루스카이협의회'는 인천지역의 대기환경 개선을 위해 인천시와 관내 발전·정유·제강사 등 대형 오염물질 배출기업 13개사가 참여한 민관 협의체다.
협의회는 올해 대기오염물질 548톤 감소를 목표로 하고 있다.
올 상반기 실제 배출량은 3552톤으로 연간 할당량의 32% 수준에 그쳐 목표 달성이 순조롭게 진행되고 있는 것으로 나타났다.
기업들은 환경설비 개선과 미세먼지 저감 대책 등을 위해 올해 상반기에만 연간 투자 계획의 59%인 925억원을 조기 집행했다.
인천시는 기업들의 적극적인 참여를 바탕으로 지역 대기질 개선 사업을 확대하고 다음 달 열리는 '푸른 하늘의 날' 행사에도 협력을 했다.
인천시 관계자는 "기업들과 긴밀한 협력을 통해 시민들이 체감할 수 있는 깨끗한 대기환경을 만들겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com