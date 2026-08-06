惠誉：韩国股市持续低迷或对房地产市场造成较大冲击

纽斯频通讯社首尔8月6日电 国际信用评级机构惠誉评级当地时间5日发布报告表示，韩国股市近期波动短期内不太可能演变为威胁金融市场稳定的系统性风险，但如果股市持续低迷，可能抑制住房购买意愿和消费者信心，对房地产市场产生较大影响。

【插图=AI生成、记者 周钰涵】

报告认为，目前韩国综合股价指数（KOSPI）波动对金融体系整体信用风险影响有限。除证券公司外，银行和保险公司短期内资产质量和经营稳健性不会受到明显冲击。

惠誉援引韩国银行（央行）研究称，股票投资收益中最终转化为居民消费的比例约为1.3%；而无房投资者约70%的股票投资收益最终用于购房。

因此，若股市持续疲软，房地产需求收缩可能先于居民消费下降出现。住房交易减少后，银行首先面临的将是业务量下降和盈利能力减弱，而非资产质量迅速恶化。

报告指出，证券公司将是受股市波动影响最直接的金融机构。市场成交额下降可能导致经纪业务佣金收入和融资融券利息收入减少，交易对手风险、杠杆产品及做市业务（MM）也可能成为短期风险来源。不过，目前抵押品处置、维持保证金、集中度限制及交易量控制等风险管理机制运行正常，保证金融资风险总体仍处于可控范围。

对于银行业，惠誉表示，目前尚未发现居民杠杆投资快速扩张的迹象。今年前五个月，韩国银行业家庭贷款增速为3.8%，住房贷款价值比（LTV）和总债务本息偿还比（DSR）等监管措施持续发挥抑制家庭债务增长的作用。

保险业方面，惠誉认为整体保持稳定。保险公司直接股票投资占投资资产的比重不足0.5%。截至今年3月底，韩国保险资本充足率（K-ICS）达到216.1%，明显高于监管要求，具备较强的抵御市场波动能力。

惠誉指出，韩国经济基本面仍对金融市场稳定形成支撑。综合考虑韩国银行上调基准利率25个基点、半导体出口保持增长以及投资活动保持稳健等因素，韩国今年经济增长率有望高于此前预测。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社