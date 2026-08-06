"온열질환 사망자 10명 중 6명 80세 이상 초고령층"

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부와 질병관리청은 6일 올해 온열질환 사망자가 21명이라 발표했다.
- 온열질환 사망자 중 80세 이상이 13명으로 전체의 62%를 차지했다.
- 정부는 초고령층의 실외뿐 아니라 실내 온열질환 예방과 보호를 당부했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 올해 온열질환 사망자 21명 중 13명이 80세 이상 초고령층인 것으로 나타났다.
6일 보건복지부와 질병관리청에 따르면 올해 5월 15일부터 8월 4일까지 온열질환 사망자 수는 21명인 것으로 집계됐다.
연령대별 사망자는 20~39세 1명, 40~59세 13명, 60~79세 4명, 80세 13명으로 80세 이상 사망자가 전체 사망자의 62%에 달했다.
같은 기간 온열질환자 수는 2441명으로, 65세 이상 고령층은 825명(33.8%), 80세 이상 초고령층은 300명(12.3%)이었다.
연령대별 환자 수는 60대가 450명(18.4%)으로 가장 많았지만 연령대별 인구 10만명당 신고환자 수는 80세 이상이 12.5명으로 가장 많았다. 이어 70대 7.4명, 60대 5.8명이었다.
온열질환 발생 장소는 실외작업장이 625명(25.6%)으로 가장 많았고 이어 논밭 324명(13.3%), 길가 298명(12.2%) 집 172명(7.0%) 순이었다.
80세 이상 온열질환자 300명의 질환 발생 장소는 논밭 83명(27.7%), 길가 59명(19.7%), 집 54명(18.0%) 순으로 많았다. 사망자 13명 중 논밭에서 사망한 이는 4명, 집에서 사망한 이는 3명이었다.
정부는 80세 이상일 경우 집에서 온열질환을 겪은 비율(18.0%)이 전 연령대(7.0%)에 비해 2.6배가량 높아 농작업뿐 아니라 실내 환경 관리에도 주의를 기울여야 한다고 강조했다.
복지부는 지난달 12일 첫 폭염중대경보 발령 이후 전국 보건소의 정보통신기술(ICT) 융합 방문건강관리사업을 통해 폭염 취약 대상자의 건강 상태 확인 및 피해 예방 조치를 이어오고 있다.
질병청은 "폭염과 열대야가 지속되고 있는 상황에서 80세 이상 어르신은 인구 대비 온열질환 발생이 가장 높고 사망자 비중도 큰 만큼 각별한 보호가 필요하다"고 강조했다.
복지부는 "실외뿐만 아니라 실내에서도 온열질환 예방을 위한 노력이 필요하며 가족과 이웃에서도 어르신의 건강 상태와 실내 환경을 자주 확인해 주는 것이 필요하다"고 당부했다.
sheep@newspim.com