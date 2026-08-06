연천군, 쿨(COOL) 회복지원 프로젝트로 폭염 취약계층 지원

AI 핵심 요약beta
- 연천군보건의료원은 5일 연천소방서와 폭염 취약계층 쿨회복지원 프로젝트를 진행했다
- 폭염과 화재 위험에 노출된 취약계층에 선풍기 등 물품과 안전진단·소방교육을 지원했다
- 방문보건팀은 대상자를 등록해 만성질환 관리와 폭염 대응 교육 등 맞춤형 건강서비스를 제공했다
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군보건의료원은 지난 5일 연천소방서와 함께 '폭염 취약계층 쿨(COOL) 회복지원 프로젝트'에 참여해 폭염 취약계층 보호 지원에 나섰다고 6일 밝혔다.
이번 프로젝트는 여름철 폭염과 노후 주택의 전기·가스 화재 위험에 동시에 노출된 취약계층을 대상으로 관계 기관이 협력해 ▲선풍기, 냉감패드, 멀티탭 등 폭염 대비 물품 지원▲현장 안전진단 및 화재 위험 요인 사전 제거 ▲주거 환경 정리와 방문건강관리▲소방안전교육 등 생활 전반에 대한 지원을 실시하는 사업이다.
연천군보건의료원 방문보건팀은 이번 대상자를 방문건강관리 서비스에 등록한 뒤 폭염 대비 물품을 제공하고 기후보험 안내와 함께 만성질환 관리 및 폭염 대응 교육 등을 병행해 건강관리에 필요한 서비스를 집중 지원했다.
서비스를 지원받은 한 어르신은 "전기와 가스 위험 요소를 점검받은 것은 물론 건강관리까지 함께 받을 수 있어 매우 감사하다"고 전했다.
연천군보건의료원 관계자는 "유관 기관과 함께 취약계층을 위한 뜻깊은 사업에 참여하게 돼 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 다양한 기관과 협력해 취약계층 어르신들이 건강하고 안전한 생활을 이어갈 수 있도록 지속적인 방문건강관리와 맞춤형 지원을 이어가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com