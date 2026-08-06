전남교육청 지방공무원 346명 최종 합격…여성 63.3%

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청이 6일 2026년도 지방공무원 임용시험 최종합격자 346명을 발표했다.
- 이번 합격자는 필기·면접시험을 거쳐 선발됐으며 교육행정 260명 등 직렬별로 나뉘어 최종 확정됐다.
- 합격자는 12일부터 14일까지 신규임용후보자 등록을 해야 하며 광주 지역 최종합격자는 19일 발표될 예정이다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 2026년도 제1회 지방공무원 임용시험 최종합격자 346명을 발표했다.
전남교육청은 6일 누리집을 통해 최종합격자 명단을 공개했다. 이번 합격자는 지난 6월 20일 필기시험과 지난달 30일 면접시험을 거쳐 선발됐다고 밝혔다.
직렬별 합격자는 교육행정 260명, 전산 12명, 사서 10명, 기록연구사 3명, 보건 3명, 식품위생 2명, 조리 26명, 시설관리 15명, 운전 15명이다.
교육행정은 일반 248명, 장애인 7명, 저소득층 5명으로 나뉜다. 조리는 일반 22명, 국가유공자 2명, 특성화고 2명이다.
성별로는 여성 합격자가 219명으로 전체의 63.3%를 차지했다. 남성 합격자는 127명으로 36.7%다. 교육행정 직렬에서는 양성평등채용제가 적용돼 선발예정인원보다 11명이 추가 합격했다.
연령별로는 20대 합격자가 207명으로 59.8%를 차지해 가장 많았다. 최고령 합격자는 조리 일반 직렬에 응시한 56세였으며 최연소 합격자는 조리 특성화고 직렬의 18세로 확인됐다.
최종합격자는 오는 12일부터 14일까지 전남청사 교육지원센터 체육관에서 신규임용후보자 등록을 해야 한다. 합격자 명단과 등록 관련 사항은 전남교육청 누리집의 '인사·채용·소식→공무원시험→합격발표'에서 확인할 수 있다.
한편 전남광주통합특별시교육청(광주)의 2026년도 제1회 지방공무원 임용시험 최종합격자는 오는 19일 발표될 예정이다.
ej7648@newspim.com