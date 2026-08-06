'DB손해보험 2026 KBL 유스 클럽 농구대회 IN 제천' 8월 개최...역대 최대 843명 참가

AI 핵심 요약beta
- KBL이 14일부터 17일 제천서 유스 클럽대회를 열었다.
- 843명이 참가해 역대 최다를 기록했다.
- 대회는 7개 부문으로 나뉘어 KBL TV로 중계한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=역대 최다인 843명이 참가하는 유스 클럽 농구대회가 열린다.
KBL은 오는 14일부터 17일까지 충청북도 제천시에서 'DB손해보험 2026 KBL 유스 클럽 농구대회 IN 제천'을 개최한다.
KBL 구단 소속 유스 선수들이 모두 참가하는 이번 대회는 2007년 처음 시작돼 올해로 19회째를 맞이한다. 수원 KT 문정현, 창원 LG 양준석, 울산 현대모비스 박무빈, 김건하, 서울 SK 에디 다니엘 등 현재 KBL에서 활약 중인 선수들도 유소년 시절 본 대회에 참가한 바 있다.
특히 올해는 총 843명이 참가해 역대 최다 참가 인원을 기록했다. 또한 개최지를 기존 강원도 양구에서 충북 제천으로 옮겨 제천체육관, 세명대학교 체육관, 어울림체육센터 등 3개 경기장에서 대회를 진행한다.
이번 대회는 U9, U10, U11, U12, U14, U15, U18 등 총 7개 부문으로 나뉘어 열린다. 각 부문은 2개 조로 예선 풀리그를 치르며 각 조 상위 2개 팀이 본선 토너먼트에 진출해 우승을 놓고 경쟁한다.
경기 규정은 지난 시즌과 동일하다. 모든 경기는 7분 4쿼터로 진행되며 공격 제한 시간은 U11 이상은 24초, U9와 U10은 30초를 적용한다. 3점슛 규정은 U11부터 적용되며 연장전은 3분 동안 먼저 4점을 기록하는 팀이 승리하는 방식으로 진행된다.
'DB손해보험 2026 KBL 유스 클럽 농구대회 IN 제천'의 전 경기는 KBL 공식 유튜브 채널 'KBL TV'를 통해 생중계될 예정이다.
iaspire@newspim.com