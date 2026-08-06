인천교통공사, 상반기에 재정 78.3% 집행…시 산하 공공기관 중 최고

AI 핵심 요약beta
- 인천교통공사가 6일 상반기 재정 신속집행률 1위를 기록했다.
- 올해 상반기 목표 61.5% 대비 78.3%인 408억원을 집행했다.
- 전년 동기보다 집행률이 9%포인트 늘어 경기 활성화에 기여했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천교통공사가 올해 상반기 재정 신속집행 목표를 크게 웃도는 실적을 거두며 인천시 산하 공공기관 가운데 집행률 1위를 기록했다.
인천교통공사는 올해 상반기 지방재정 신속집행 목표의 127.4%를 기록, 인천시 산하 공사·공단 중 가장 높은 집행 성과를 거뒀다고 6일 밝혔다.
지방재정 신속집행은 연초부터 재정을 집중적으로 투입해 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 제도다.
공사는 올해 1분기 28%, 상반기는 61.5%를 목표로 정하고 계획을 수립, 집행률을 높이는 데 주력했다.
공사는 상반기에 재정의 78.3%인 408억원을 집행, 당초 목표를 크게 웃돌았다. 이 같은 집행률은 전년 동기 69.3%보다 9%포인트 높은 수치이다.
공사는 신속한 재정 집행을 통해 지역경제에 필요한 재원을 조기에 공급하며 경기 활성화에 기여했다고 설명했다.
최정규 인천교통공사 사장은 "하반기에도 재정집행 추진단을 중심으로 주요 사업을 면밀히 관리해 지역경제 활성화에 기여하는 공공기관의 역할을 다하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com