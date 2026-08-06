[핌in광주] 폭염이 만든 변수...KIA, 실전 감각·에이스 맞대결 이중고

AI 핵심 요약beta
- KIA 이범호 감독이 5일 폭염으로 5경기 연속 취소 속 타자 감각 저하를 우려했다.
- 투수는 휴식 영향이 적지만 타자는 실전 부족과 상대 에이스 연속 맞대결로 부담이 커졌다고 했다.
- KIA는 무더위 적응과 실전 감각 유지를 위해 야외 배팅 훈련으로 훈련 방식을 조정했다.
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[광주=뉴스핌] 남정훈 기자 = "투수들은 괜찮은데 타자들이 걱정이다."
폭염으로 인한 사상 초유의 일정 파행 속에서 KIA 이범호 감독의 시선은 마운드가 아닌 타선을 향했다. 5경기 연속 취소라는 예상치 못한 휴식이 이어지면서 체력은 회복할 수 있다. 하지만 타자들의 '실전 감각'이 떨어질 수 있다는 우려도 공존한다.
여기에 주말 재개되는 경기에서는 상대 팀 에이스들과 연달아 맞붙을 가능성까지 커지면서 KIA의 고민은 더욱 깊어지고 있다.
한국야구위원회(KBO)는 5일 광주 KIA-KT전을 비롯해 잠실 두산-NC, 인천 SSG-LG, 대구 삼성-한화, 부산 롯데-키움 등 예정됐던 5경기를 모두 폭염으로 취소했다.
KIA는 지난 1~2일 창원 NC전이 취소된 데 이어 4~6일 광주 KT와의 주중 3연전까지 모두 열리지 못하면서 무려 5경기 연속 폭염 취소라는 전례 없는 상황을 맞았다. KBO가 폭염 중대경보를 이유로 연이어 경기를 취소하면서 KIA는 사실상 일주일 가까이 실전을 치르지 못하게 됐다.
5일 폭염 취소 소식을 들은 후 KIA 이범호 감독도 가장 먼저 주말 일정부터 언급했다. 그는 "일단 내일(6일) 결과를 봐야 한다. 그 결과에 따라 주말 3연전 로테이션도 결정될 것 같다"라며 "현재로서는 올러와 네일이 등판할 가능성이 크다"라고 밝혔다.
선발진 운영보다 더 큰 고민은 타선이었다. 이 감독은 "투수들은 이렇게 띄엄띄엄 등판하는 것에 어느 정도 익숙하다. 4~5일, 길게는 열흘 정도 쉬고 나가는 경우도 있기 때문에 경기력에는 큰 영향이 없을 것 같다"라며 "하지만 야수들은 오랜만에 경기를 하게 되면 감각적인 부분이 가장 걱정된다"라고 말했다.
타자들의 타격감은 하루아침에 만들어지지 않는다. 특히 경기에서 실제 투수의 공을 꾸준히 보며 히팅 타이밍을 유지하는 것이 중요하다. 아무리 실내 배팅과 머신 훈련을 반복해도 실전에서 느끼는 구속과 변화구의 궤적, 경기 분위기까지 완전히 재현하기는 어렵다.
이범호 감독이 더욱 우려하는 이유는 휴식 뒤 맞닥뜨릴 상대가 만만치 않기 때문이다. 그는 "지금 모든 경기가 취소되고 주말 시리즈가 열린다고 하면 결국 상대 에이스 투수들을 모두 만나게 될 가능성이 높아진다"라며 "그런 부분이 타자들에게는 조금 더 부담이 될 것 같다"라고 설명했다.
실제 우천이나 폭염으로 시리즈 일정이 밀리면 각 팀은 가장 좋은 선발들을 다시 앞세울 수 있다. 정상적으로 로테이션이 흘러갔다면 피할 수도 있었던 1선발과의 맞대결이 성사될 가능성이 커지는 것이다. 경기 감각이 떨어진 상태에서 상대 에이스의 공을 상대해야 하는 만큼 KIA 타선으로서는 부담이 배가될 수밖에 없다.
그래서 KIA도 훈련 방식을 바꿨다. 최근 며칠 동안 실내 위주로 훈련을 진행했던 선수단은 이날 오랜만에 그라운드에서 배팅 훈련을 실시했다. 단순히 스윙 감각만 유지하기 위한 것이 아니다. 한여름 특유의 무더위 속에서 몸을 다시 적응시키려는 목적도 있었다.
이 감독은 "지난 토요일 이후 야외 훈련을 하지 못했다. 오늘은 날씨가 덥더라도 밖에서 땀을 흘리는 게 필요하다고 생각했다"라며 "더위에 적응하는 것도 체력 관리 차원에서 중요하다"라고 설명했다.
계속된 휴식이 나쁜 것만은 아니다. 주축 선수들의 피로를 덜고 부상 위험을 줄일 수 있다는 장점도 있다. 실제 KIA는 최근 김선빈과 나성범 등 베테랑 선수들의 체력 관리에 적지 않은 신경을 써왔다.
그러나 휴식이 길어질수록 실전 감각이라는 또 다른 숙제가 생긴다. 특히 KIA는 시즌 막판 5강 경쟁과 함께 9월 아시안게임 차출 변수까지 안고 있다. 순연 경기가 계속 쌓이면 남은 일정은 더욱 촘촘해지고, 더블헤더 편성 가능성도 높아진다.
쉬어야 할 때는 쉬는 것이 맞지만, 너무 오래 쉬는 것도 결코 반갑지 않다. 사상 초유의 5경기 연속 폭염 취소 속에서 KIA가 가장 경계하는 것은 체력이 아니라, 타자들의 방망이 감각이다.
wcn05002@newspim.com