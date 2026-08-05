"과학과 문화를 한번에"...대전관광공사, '사이언스 투어' 참가자 모집

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28일까지 신청…매주 수~토요일 개인·가족 대상 운영

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전의 과학시설과 문화예술 콘텐츠를 함께 체험하는 관광 프로그램이 여름방학과 휴가철을 맞아 운영된다.

대전시와 대전관광공사는 5일부터 오는 28일까지 '2026 대전 사이언스 투어' 참가자를 모집한다고 밝혔다.

대전 사이언스 투어 홍보 포스터. [사진=대전관광공사] 2026.08.05 gyun507@newspim.com

대전과학문화거점센터 사업으로 추진되는 이번 프로그램은 지역 과학 인프라를 활용해 시민과 관광객이 과학을 쉽게 접할 수 있도록 마련됐다.

투어는 대전의 주요 과학시설과 문화예술 콘텐츠를 연계한 체험형 프로그램으로 구성된다. 참가자는 과학 체험과 예술 프로그램에 함께 참여할 수 있다.

8월 프로그램은 개인과 가족 단위 참가자를 대상으로 매주 수·목·금·토요일 운영된다. 9월부터는 학교와 기관, 단체 등으로 참여 대상을 확대할 예정이다. 참가 신청과 세부 일정은 온라인 예약 페이지에서 확인할 수 있다.

김용원 대전관광공사 사장은 "과학과 문화예술을 함께 즐길 수 있는 프로그램을 통해 대전의 과학관광 자원을 알리겠다"며 "관련 콘텐츠도 지속해서 확대할 계획"이라고 말했다.

이번 사업은 과학기술진흥기금과 복권기금을 재원으로 과학기술정보통신부, 대전시, 한국과학창의재단의 지원을 받아 운영된다.

gyun507@newspim.com