김도훈, '산골총각 영웅' 접수한 청량 막내…임영웅과 찰떡 케미

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김도훈이 SBS 예능 프로그램 '산골총각 영웅'에서 특유의 맑고 당찬 에너지와 친화력으로 '청량 막내'의 매력을 발산하며 안방극장에 웃음과 힐링을 선사했다.

김도훈은 지난 4일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에 배우 차승원과 함께 마지막 게스트로 출연해 산골 라이프에 적응해가는 '예능 새내기'이자 막내다운 풋풋한 매력을 유감없이 발휘했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 산골총각 영웅 김도훈. [사진=산골총각 영웅 방송화면] 2026.08.05 moonddo00@newspim.com

축구라는 공통 관심사를 매개로 임영웅과 빠르게 가까워지며 첫 만남부터 자연스러운 케미스트리를 완성했고, 능청스러운 농담과 재치 있는 티키타카로 현장을 한층 화기애애하게 이끌었다. 하루 만에 진한 우정을 나눈 출연진들의 모습은 보는 이들의 미소를 자아내며 훈훈한 분위기를 더했다.

산골 생활에 적응해가는 과정에서 보여준 풋풋한 매력도 돋보였다. 직접 서프라이즈 점심 식사를 준비하기 위해 메뉴를 고민하고 재료까지 정성껏 챙겨왔지만, 산골 라이프 베테랑 차승원에게 자연스럽게 주도권을 내주며 계획이 바뀌기도 했다. 그럼에도 불 피우기와 식사 준비를 돕는 등 자신이 할 수 있는 일을 묵묵히 찾아 나서는 성실한 모습으로 막내다운 매력을 보여줬다. 요리에는 다소 서툴렀지만 임영웅과 함께 허둥지둥 사이드 메뉴르 만들어가는 과정에서는 폭풍 리액션과 순수한 기쁨을 고스란히 드러내 보는 이들까지 미소 짓게 만들었다.

이어 임영웅과 즉석 듀엣 무대를 선보이며 안정적인 가창력을 뽐냈고, 안무 호흡과 엔딩 포즈까지 완벽하게 맞춰내며 남다른 팀워크를 자랑했다. 형들의 이야기에 먼저 움직이며 든든한 어시스트 역할을 해낸 것은 물론, 노래와 퍼포먼스까지 자연스럽게 소화하는 올라운더 면모로 프로그램에 활력을 더했다.

특히 김도훈은 직접 챙겨온 필름카메라로 산골에서의 소중한 순간들을 하나하나 기록하며 섬세한 감성을 더했다. 산골 아이템으로 준비한 비누방울을 하늘에 날리고 이를 사진으로 담아내며 청량한 청춘 영화의 한 장면 같은 분위기를 완성했다. 여기에 MZ세대 다운 감성으로 인증샷까지 남기며 자연 속에서 함께 웃고 추억을 쌓는 순간들을 특별하게 기록, 시청자들에게도 몽글몽글한 힐링을 선사했다.

또한 임영웅의 팬인 할머니를 위해 직접 준비한 앨범에 사인을 받고 즉석에서 영상통화까지 연결하는 뜻깊은 시간을 만들며 훈훈한 감동을 안겼다. "할머니, 나 평생 할 효도 다 했다"라는 재치 있는 한마디로 웃음을 자아냈고, 김도훈의 따뜻한 효심과 이를 흔쾌히 함께한 임영웅의 배려가 어우러져 방송의 여운을 더욱 깊게 만들었다.

이처럼 김도훈은 특유의 친화력과 밝은 에너지, 꾸밈없는 리액션은 물론 노래와 퍼포먼스까지 자연스럽게 소화하며 다재다능한 '올라운더 막내'의 매력을 입증했다. 작품에서 상대 배우들과 안정적인 케미스트리를 보여준 데 이어 예능에서도 함께하는 사람들을 편안하게 만드는 매력과 자연스러운 호흡을 선보이며 '예능 샛별'로서의 존재감을 확실히 각인시켰다.

한편 김도훈은 tvN 새 드라마 '은퇴요원+관리팀'에서 국정원 베테랑 에이스 요원 고요한 역으로 촬영 중이다. '산골총각 영웅'에서 유쾌한 호흡을 보여준 차승원과 드라마에서는 어떤 시너지를 보여줄지 기대를 모은다.

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