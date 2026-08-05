엔씨, 'AI 이원화' 전략 주목…NC AI는 개발·NC AX는 실행

지난달 임시주총서 사명 변경 의결

연구·개발 담당 NC AI와 사업 적용 NC AX 시너지 기대

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔씨가 IT 서비스 자회사 NC IDS의 사명을 NC AX로 변경하며 인공지능(AI) 전환에 속도를 낸다. NC AI의 원천 기술을 기반으로 NC AX가 계열사의 AI 전환을 담당하면서 엔씨의 대내외적인 AX 사업에도 시너지가 발생할 것으로 전망된다.

5일 엔씨에 따르면 엔씨는 지난달 30일 임시주주총회를 열고 NC IDS의 명칠을 NC AX로 변경하는 안건을 의결했다.

엔씨 판교 R&D 사옥. [사진=엔씨]

NC IDS는 지난 2024년 10월 기업분할로 출범한 비상장법인이다. 사업 영역은 응용 소프트웨어 개발 공급이다. IT라는 전문화된 영역에 역량을 집중하고 사업 고도화를 목표로 설립됐다.

이번 사명 변경은 AX(인공지능 전환) 사업에 집중하고 전사적인 실행력을 높이기 위한 조치로 풀이된다.

NC IDS가 2024년 10월 IT 서비스 자회사로 출범했지만 그 사이 정보통신(IT) 업계의 화두는 AI로 바뀌었다. AI 중심으로 솔루션 제공 사업을 담당하는 역할을 NC IDS가 맡았고 이번에 사명 변경을 통해 정체성을 본격화한 것이다.

2025년 2월 출범한 NC AI는 원천기술 연구 개발을 담당한다. 엔씨는 2011년 게임업계 최초로 AI 태스크포스(TF)를 설립하고 이를 AI랩으로 확대한 뒤 발전시켜 NC AI를 출범시켰다.

NC AX는 사명 변경 전에도 계열사의 플랫폼 지원과 AX 지원을 담당해왔다. 사업 분야에서 AX의 비중이 커지면서 사명을 NC AX로 변경한 것이다.

이번 NC AX의 사명 변경으로 엔씨의 AX 전략은 NC AI, NC AX의 두 축을 중심으로 진행될 전망이다. NC AI가 AI 솔루션과 원천 기술의 개발을 담당하고 NC AX와 계열사의 시스템 통합을 지원하는 것이다.

이는 글로벌 빅테크에서는 빈번하게 나타나는 모델이다. 구글이 인수한 딥마인드는 기본 연구와 파운데이션 모델 개발에 집중하고 구글클라우드가 제품화와 고객 적용을 맡고 있다. 마이크로소프트도 'CoreAI – Platform and Tools' 조직을 설립해 개발을 담당하기도 했다.

NC AX는 AI 원천 기술을 보유한 NC AI와 협력해 엔씨와 주요 계열사의 AX 가속화를 이끈다는 계획이다.

구체적으로는 ▲전사적자원관리(ERP) ▲업무시스템 개발 ▲플랫폼 ▲애플리케이션 등 NC AX가 보유한 개발 노하우에 NC AI의 AI 기술을 결합해 시너지를 극대화한다는 방침이다.

엔씨는 이번 사명 변경이 기존에 NC IDS가 맡아왔던 시스템 통합 사업을 이어가면서 AX 사업의 정체성을 보다 강화하는 조치라고 설명했다. 기존 NC AI의 사업영역인 국방, 의료, 공공에 특화된 AI B2B 사업은 그대로 NC AI가 담당한다.

엔씨 관계자는 "NC AI는 연구조직을 기반으로 하며 이를 계속해서 고도화시켜 나가는 작업을 맡고 NC AX는 확보된 원천 기술을 바탕으로 AX를 적용하는 역할을 맡는다"라며 "우선적으로 NC 자회사를 대상으로 AX를 지원하며 이후에는 외부 조직에도 고객을 확보하는 것이 목표"라고 전했다.

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