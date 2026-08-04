경기도일자리재단 '생명나눔 헌혈 캠페인' 실시...헌혈증 기부도 연계

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단은 4일 생명나눔 헌혈캠페인을 진행했다
- 캠페인에는 임직원·교육생·주민 등 64명이 자율·현장 헌혈에 참여했다
- 모은 헌혈증은 한국백혈병어린이재단에 전달돼 소아암 환아 치료에 쓰였다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 혈액 수급 안정에 기여하고 지역사회에 생명나눔 문화를 확산하기 위해 '2026년 생명나눔 헌혈 캠페인'을 진행했다고 4일 밝혔다.
재단에 따르면공공기관으로서 사회적 책임을 다하고 헌혈 문화를 활성화하기 위해 마련된 이번 캠페인에는 재단 임직원과 교육생, 강사, 입주기업 관계자, 지역주민 등 총 64명이 참여했다.
재단은 각 사업본부별 여건을 고려해 가까운 헌혈의집을 찾는 자율 방문 헌혈과 현장 헌혈 방식을 병행했다.
특히 북부사업본부는 지난 6월 23일 '소통의 날' 행사와 연계해 대한적십자사 헌혈버스를 운영해 임직원뿐만 아니라 교육생과 지역 구성원들의 자발적인 참여를 이끌어냈다. 아울러 재단은 헌혈 참여와 더불어 헌혈증 기부 활동도 함께 추진했다.
임직원들이 이번 캠페인을 통해 발급받았거나 기존에 소지하고 있던 헌혈증을 자율적으로 모아 한국백혈병어린이재단에 전달했다. 전달된 헌혈증은 수혈이 필요한 소아암 환아의 치료 지원에 쓰일 예정이다.
윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "헌혈은 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 대표적인 생명나눔 사회공헌 활동"이라며 "앞으로도 구성원들의 자발적 참여를 바탕으로 나눔 문화를 정착시키고 지역사회에 실질적인 보탬이 되는 사회공헌 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com