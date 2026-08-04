'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 개봉 7일만에 400만 돌파

AI 핵심 요약beta
- 스파이더맨 브랜드 뉴 데이가 4일 400만을 돌파했다
- 올해 개봉작 중 최단 기간 400만을 달성했다
- 팬데믹 후 7년간 외화 중 최단 400만을 기록했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 개봉 첫 주말 압도적 박스오피스 1위를 기록하며 흥행 저력을 보여준 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 7일째 400만 관객을 돌파했다.
영화관입장권 통합전산망에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 7일째인 4일 오후 12시 51분 기준 누적 관객수 400만 명을 기록했다. 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 400만 관객을 돌파하며 열광적인 영화팬들의 호응이 입중됐다.
또한 팬데믹 이후 7년간(2020~2026년) 개봉한 외화 중 가장 빠르게 400만 관객을 동원한 기록도 세웠다.
'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 압도적 흥행 기세는 개봉 2주 차에도 식지 않을 것을 예고, 경쟁작들 사이에서도 단연 독보적인 존재감으로 열띤 신드롬을 이어갈 전망이다.
'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터로 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
jyyang@newspim.com