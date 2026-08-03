사천시, 우주항공복합도시 조성 비전 발표…5대 전략 글로벌 경쟁력 강화

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우주항공국 예산 809억 확보

기업 유치와 지원 방안 제시

지속가능 산업 생태계 조성

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 민선9기 첫 릴레이 언론브리핑에서 우주항공복합도시 조성과 우주항공산업 육성 전략을 내놨다.

사천시는 3일 시청에서 우주항공국 브리핑을 열고 민선9기 비전과 5대 핵심 전략, 우주항공복합도시 특별법 제정 필요성 등을 설명했다.

3일 열린 우주항공국 첫 릴레이 언론브리핑[사진=사천시]2026.08.03

우주항공국은 4개 과, 75명 조직으로 운영 중이며 올해 제2회 추경 기준 예산은 809억 원이다. 민선8기에는 우주항공청 개청, 우주항공 국가산단과 항공 MRO 산업단지 조성, 36개 기업 2조8500억 원 규모 투자유치 등을 성과로 제시했다.

시가 제시한 민선9기 비전은 '대한민국 우주항공수도 사천, 우주항공복합도시 조성'이다. 이를 위해 우주항공 미래성장 기반 구축, 지속가능한 산업생태계 조성, 기업 경쟁력 강화, 민생경제 구현, 글로벌 AI·첨단도시 실현 등 5대 전략을 추진한다.

시는 우주항공복합도시 건설 특별법과 항공 MRO 육성법의 국회 통과에 행정력을 집중하고 위성개발혁신센터와 공공임대형 지식산업센터, 창업기업 공유공장 등 연구·생산 인프라도 확충할 계획이다. 2030년까지 우주항공청 신청사 건립 지원도 이어간다.

국가산단과 MRO 산업단지를 적기에 공급하고 투자기업에 최대 15억 원의 보조금과 임차료 지원, 맞춤형 컨설팅을 제공해 기업 유치를 넓히기로 했다. 중소기업 이자 지원과 제조공정 첨단화, 대학 연계 교육과정 운영을 통해 전문인력 양성에도 나선다.

이숙미 우주항공국장은 "오늘 설명드린 사천의 미래는 단순한 구상이 아니라 11만 사천시민과 언론인께 드리는 실천의 약속"이라며 "우주항공복합도시를 완성해 세계와 경쟁하는 도시를 반드시 만들어 가겠다"고 말했다.

릴레이 언론브리핑은 8월부터 9월까지 8개 국·소가 차례로 참여하며 우주항공국에 이어 관광해양국, 행정국, 복지환경국, 시민안전국, 도시건설국, 보건소, 농업기술센터 순으로 진행된다.

m25322532@newspim.com