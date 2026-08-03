韩国拟打造全球K-POP盛典 "FANOMENON"聚焦粉丝文化

纽斯频通讯社首尔8月3日电 韩国总统直属大众文化交流委员会日前公布全球K-POP品牌"FANOMENON"推进计划，拟于明年12月举办首届"FANOMENON Awards"，并于2028年在美国洛杉矶举办大型音乐节，以粉丝文化为核心打造全球K-POP文化品牌。

【图片=网络】

据大众文化交流委员会共同委员长朴轸永7月27日介绍，"FANOMENON"项目主要包括三项内容，一是计划于2027年12月在首尔仓洞竞技场（预计2027年5月竣工）和高阳KINTEX举办首届"FANOMENON Awards"；二是在全球主要城市举办巡回音乐节；三是在世界各地建设韩国文化中心，扩大韩国文化国际影响力。

其中，首届"FANOMENON Awards"将以K-POP及粉丝文化为核心。韩国四大娱乐公司HYBE、JYP娱乐、SM娱乐和YG娱乐均将参与项目，同时还将邀请国内外中小型经纪公司及旗下艺人共同参与。

业界认为，K-POP的发展始终与粉丝文化密切相关。自韩流兴起以来，韩剧、音乐等韩国文化产品在全球形成庞大粉丝群体，推动韩国文化持续走向国际市场。近年来，随着K-POP在全球影响力不断扩大，其粉丝文化也逐渐发展成为国际流行音乐市场的重要现象，包括网络投票、专辑团购、流媒体集中播放、签售活动等均具有鲜明特点。

业内认为，以"粉丝"为主题举办颁奖活动在国际音乐市场尚属首次。"FANOMENON Awards"计划通过建立粉丝影响力评价体系，对粉丝在艺人推广、文化传播等方面的贡献进行研究和量化，并将粉丝作为颁奖活动的重要主体，而不仅是艺人的支持者。

根据规划，2028年将在美国洛杉矶举办首届"FANOMENON"音乐节，并逐步扩展至全球多个城市。有观点认为，将"FANOMENON"定位为"韩版科切拉音乐节"并不完全准确。业内人士指出，与以综合音乐演出为特色的美国科切拉音乐节相比，"FANOMENON"更加突出K-POP及粉丝文化特色，其定位和发展路径存在明显区别。未来这一项目能否成长为具有全球影响力的音乐文化品牌，还有待市场进一步检验。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社