광명시, 여름철 복지사각지대 발굴 TF 운영...폭염 등 위기가구 보호 강화

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 30일 여름철 복지사각지대 발굴 TF회의를 열어 위기가구 보호 방안을 점검했다.
- 시는 9월 말까지 인적안전망 1800여 명과 TF를 연계해 노숙인·독거노인·장애인 등 취약계층을 집중 발굴·지원한다.
- 발굴된 위기가구에는 긴급복지와 민관 연계 맞춤형 서비스를 제공하고 거리 홍보 캠페인으로 시민 참여를 확대했다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 여름철 폭염과 집중호우로 어려움이 가중되는 취약계층을 위해 복지사각지대 발굴 및 지원 체계를 대폭 강화한다.
광명시는 지난 30일 시청 컨퍼런스룸에서 '여름철 복지사각지대 집중발굴 정책전담팀(TF) 회의'를 열고 여름철 복지 위기가구 보호를 위한 부서별 대응 방안과 협력체계를 점검했다고 31일 밝혔다.
이번 회의는 7월부터 9월까지 운영하는 '여름철 복지위기가구 집중 발굴 기간'에 맞춰 폭염과 폭우에 취약한 이웃을 선제적으로 발굴하고 맞춤형 지원을 신속히 제공하기 위해 마련됐다.
이날 회의에서는 ▲하절기 노숙인 보호▲통합돌봄 우선관리군 전수조사 및 서비스 연계▲주거취약계층 주거복지 사례관리 ▲무더위쉼터·사회복지시설 안전 점검▲독거노인·장애인 안부 확인 및 방문건강관리▲여름방학 결식 우려 아동 지원 등 부서별 핵심 과제를 공유하고 추진 상황을 점검했다.
시는 오는 9월 말까지 명예사회복지공무원, 지역사회보장협의체, 복지통장 등 1800여 명으로 구성된 인적안전망과 정책전담팀(TF)을 연계해 취약 가구를 촘촘히 살필 계획이다.
발굴된 위기가구에는 긴급복지 지원과 광명희망나기 사업 등 민관 연계 맞춤형 복지 서비스를 신속히 지원할 방침이다.
시는 이날 오전 광명사거리 일대에서 광명3동 지역사회보장협의체와 함께 시민들에게 얼음물 300개를 배부하며 복지사각지대 발굴을 위한 거리 홍보 캠페인도 전개했다.
박승원 광명시장은 "폭염과 폭우가 이어질수록 홀몸 어르신과 장애인, 주거취약계층 등은 더욱 큰 어려움에 직면할 수 있다"며 "현장을 중심으로 도움이 필요한 이웃을 꼼꼼히 살피고 부서 간 협력을 강화해 복지위기가구를 제때 지원할 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com