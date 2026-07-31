의료 AI부터 지역 콘텐츠까지…대전 공공데이터 창업대회 13개 팀 수상

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 31일 공공데이터·AI 창업경진대회에서 13개 팀을 시상했다
- 의료 의사결정 지원 AI 플랫폼과 대전 문화관광 IP 발굴 아이디어가 최고상을 받았다
- 수상팀은 9월 전국 본선에 참가하고 대전시는 후속 지원과 데이터·AI 활용 기반을 강화할 계획이다
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우수 2개 팀, 9월 행안부 전국 본선에 대전 대표 출전
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 의료기관의 의사결정을 돕는 인공지능(AI) 플랫폼과 대전의 문화·관광 자원을 새로운 콘텐츠로 확장하는 아이디어가 대전 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 최고상에 선정됐다.
대전시는 31일 대전정보문화산업진흥원에서 '2026년 대전광역시 공공데이터·AI 활용 창업경진대회' 시상식을 열고 우수팀 13개 팀을 시상했다고 밝혔다.
이번 대회는 공공데이터 활용을 넘어 생성형 AI 기술과 산업 전반의 디지털 전환 흐름을 반영해 창업 가능성이 높은 아이디어와 제품·서비스를 발굴하기 위해 마련됐다.
전국에서 53개 팀이 참가해 의료와 주거, 이동수단 등 다양한 분야에서 공공데이터와 AI를 활용한 분석·예측·추천 서비스를 선보였다.
제품·서비스 개발 부문 대상은 의료 운영 데이터를 분석해 의료기관의 의사결정을 지원하는 AI 플랫폼을 제안한 'MedicAlive' 팀이 차지했다. 심사에서는 기술력과 사업화 가능성, 현장 활용성 등이 높은 평가를 받았다.
아이디어 기획 부문 최우수상은 '우린 할 수 있다' 팀이 수상했다. 대전의 문화·관광·축제 관련 공공데이터를 AI로 분석해 새로운 지역 콘텐츠 지식재산권(IP)을 발굴하는 아이디어다.
두 팀은 오는 9월 행정안전부가 주관하는 전국 통합본선에 대전 대표로 참가한다. 대전시는 수상작이 실제 창업과 사업화로 이어질 수 있도록 후속 지원을 확대하고 공공데이터 개방과 AI 활용 기반도 지속적으로 강화할 계획이다.
이옥선 대전시 법무통계담당관은 "공공데이터는 새로운 산업과 창업을 만들어내는 핵심 자산"이라며 "시민과 기업이 대전의 데이터와 AI 역량을 활용해 새로운 가치를 창출할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com