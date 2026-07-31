광양경자청 조합회의, 의장단 선출 및 투자·개발 계획 점검

AI 핵심 요약beta
- 광양만권경제자유구역 조합회의는 31일 제158회 임시회를 열어 의장·부의장을 선출했다
- 제14대 의장에는 김정희 위원, 부의장에는 김창우 위원이 선임돼 조합회의 첫 새 의장단을 꾸렸다
- 조합회의는 2026년 주요업무 보고를 받고 투자유치·개발사업·정주여건 개선 등 현안을 논의했다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양만권경제자유구역 조합회의는 31일 광양경자청 상황실에서 제158회 임시회를 열어 의장·부의장 선출과 2026년 주요업무 추진현황 보고 등 안건을 처리했다고 밝혔다.
이번 회의는 전남광주통합특별시 출범 이후 처음 열린 조합회의로 제14대 의장에는 순천 출신 전남광주통합특별시의원 김정희 위원이, 부의장에는 남해 출신 경남도의원 김창우 위원이 선임됐다.
신임 의장단은 조합회의의 원활한 운영과 광양만권경제자유구역 경쟁력 강화를 위해 적극적인 역할을 수행할 예정이다.
조합회의는 이어 광양경자청으로부터 2026년 주요업무 추진현황을 보고받고 투자유치와 개발사업 추진 상황, 정주여건 개선 사업, 기업지원 정책 등 현안에 대해 조합위원들과 의견을 나눴다.
김정희 의장은 "광양만권경제자유구역이 지역경제 성장과 국가 경쟁력 강화를 이끄는 핵심 거점으로 자리매김하도록 조합위원과 광양경자청과 긴밀히 협력하겠다"며 "투자유치 확대와 개발사업의 성공적 추진을 위해 조합회의 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.
구충곤 광양경자청장은 "새롭게 구성된 조합회의와 함께 주요 현안을 적극적으로 해결해 나가겠다"며 "지역경제 활성화와 투자유치 성과 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
광양만권경제자유구역 조합회의는 '경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법'에 따른 의결기구로 주요 정책·예산·개발사업을 심의·의결하며, 전남광주통합특별시와 경남도 의원·국장 및 여수·순천·광양·하동 부단체장 등 11명으로 구성돼 있다.
chadol999@newspim.com