구례군, 휴가철 하천·계곡 불법시설 단속반 운영

AI 핵심 요약beta
- 구례군은 31일 하천·계곡 불법시설을 정비해
- 휴가철 관광객에게 쾌적하고 안전한 휴식공간을
- 제공하기 위해 특별단속과 환경 정비를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 구례군은 관내 주요 하천과 계곡의 불법 점용 시설물을 정비해 여름 휴가철 구례를 찾는 관광객에게 쾌적하고 안전한 휴식 공간을 제공하겠다고 31일 밝혔다.
행정안전부는 내달 1일부터 31일까지를 '하천·계곡 불법행위 특별 단속기간'으로 지정해 지방자치단체와 함께 주말 점검을 실시한다.
하천 내 불법행위뿐 아니라 하천·계곡 주변의 무허가 건축물과 무신고 음식영업, 불법 상행위 등을 단속해 관련 법령에 따른 행정처분을 추진할 계획이다.
구례군은 휴가철 이용객 편의를 위해 주중과 주말 모두 단속반을 편성해 운영한다. 단속과 함께 하천·계곡 주변 안전울타리 설치와 퇴적토 준설 등 환경 정비를 병행해 관광객 불편을 최소화한다는 방침이다.
군 관계자는 "구례군을 찾는 관광객에게 쾌적한 휴식 환경을 제공할 수 있도록 불법시설물 정비와 불법행위 재발 방지에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다
chadol999@newspim.com