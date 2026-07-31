韓총리 "이번 주 폭염 대응 중대본 가동…피해 최소화에 최선"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리는 31일 폭염·가뭄 대처회의를 열어 폭염 피해 최소화를 위해 총력 대응하겠다고 했다.
- 한 총리는 각 부처에 취약계층 보호와 옥외·이동 노동자 온열질환 예방, 농축수산 피해 최소화 대책을 적극 이행하라고 지시했다.
- 또 댐·저수지 연계 운영으로 물 부족을 막고 국민에게 낮 시간대 야외 활동 자제와 충분한 수분 섭취를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 31일 폭염 상황과 관련해 "이번 주 폭염 대응 중대본을 가동하는 등 정부는 당분간 지속될 폭염 피해를 최소화하기 위해 총력을 다하겠다"고 밝혔다.
한 총리는 이날 정부서울청사에서 폭염·가뭄 대처 상황 점검회의를 열고 "각 부처는 소관 분야의 폭염 대처 상황을 다시 한번 점검해 주시기 바란다. 폭염의 피해 최소화를 위해 최선을 다해야 할 때"라며 이같이 밝혔다.
그러면서 "현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중이다. 주말 이후 폭염중대경보의 확대 가능성이 있어서 긴장해야 되는 한 주간이 될 것"이라고 했다.
한 총리는 부처별 폭염 대응 내용을 확인하고 철저한 이행을 강조했다.
그는 행정안전부와 보건복지부에 "지방정부와 협력해 쪽방촌 주민과 독거노인, 노숙인 등 취약계층의 안전을 밀착 관리하고 무더위 쉼터를 지속 점검해 주시기 바란다"고 요청했다.
고용노동부 등에는 "옥외 사업장 근로자와 더불어 택배기사와 배달 라이더 등 이동 노동자들의 온열질환 예방을 위해서 이동 노동자 쉼터 정보를 적극 안내해 주시기 바란다"고 말했다.
농림축산식품부와 해양수산부의 경우 "농작물 고사와 가축·양식어류 폐사 피해가 최소화되도록 용수 공급과 고수온 대응장비 가동 등 현장에서 필요로 하는 자원이 적시에 이루어질 수 있도록 적극 조치해 주시기 바란다"고 당부했다.
한 총리는 기후에너지환경부에 "국지적 물 부족이 발생하지 않도록 댐과 저수지, 하천의 연계 운영을 강화하고, 가뭄 취약 지역의 생활·공업용수 공급 상황을 면밀히 관리해 주시기 바란다"고 지시했다.
이어 "국민 여러분들께서도 낮 시간대 야외 활동을 가급적 자제해 주시기 바란다"며 "호우의 상황에서는 우리 모두 긴장하게 되는데 폭염에 대해서는 긴장이 좀 늦춰지는 부분이 있다. 낮 시간대 야외 활동을 가급적 자제해 주시고, 물을 많이 드시고, 이웃의 건강도 함께 살펴주시는 시간이 되었으면 한다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com