한국재료연구원, '소재기술백서 2025' 발간…첨단소재 정책 기초자료

AI 핵심 요약beta
- 한국재료연구원이 31일 소재기술백서 2025를 발간했다
- 국내외 소재 정책과 연구·산업 통계를 종합 정리했다
- 정책 수립과 연구개발 전략용 기초자료로 활용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정책 입안자·연구자 실용 자료 활용
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =한국재료연구원(KIMS) 소속 국가기술전략센터가 국내외 소재 분야 정책·연구·산업 통계를 한데 묶어 첨단소재 전략 수립을 위한 기초자료를 제시했다.
국가기술전략센터는 '소재기술백서 2025'를 발간했다고 31일 밝혔다. 이번 백서는 국내외 소재 분야의 정책과 연구개발, 산업·무역 통계를 종합적으로 정리한 자료로 2009년 첫 발간 이후 올해로 17번째다.
소재 국가기술전략센터는 과학기술기본법과 시행령에 근거한 연구개발투자전략지원기관으로 2025년 2월부터 한국재료연구원이 운영하고 있다.
올해 백서는 ▲백서 개요 ▲국내외 소재 정책동향 ▲글로벌 및 국내 논문·특허 현황 ▲국가·기업 연구개발 현황 ▲소재산업 및 무역통계 등 5부로 구성했다. 주요국 소재 정책과 논문·특허 동향, 국가·기업 연구개발 투자, 기술사업화, 산업·무역 통계를 한데 묶어 소재 분야의 현황과 추이를 통계자료로 파악할 수 있도록 했으며 정책 수립과 연구개발 전략 마련에 활용 가능한 기초자료 기능을 강화했다.
1부에서는 발간 배경과 목적, 개편 방향을 제시하고 소재 분야 주요 통계를 압축해 실었다. 2부에서는 미국, EU, 중국, 일본 등 주요국과 국내의 소재 정책동향을 정리하고 국가연구개발 우수성과를 함께 수록했다. 인공지능 확산, 기술패권 경쟁, 글로벌 공급망 재편 등 산업환경 변화 속에서 핵심광물, 첨단소재, 에너지, 공급망 관련 정책과 대응 전략을 비교·검토할 수 있도록 구성했다.
3부에서는 글로벌 및 국내 논문·특허를 통해 우리나라 소재 연구 경쟁력과 기술개발 동향을 분석했다. 4부에서는 국가와 기업의 연구개발 투자, 연구인력, 기술료, 사업화 현황을 다뤘다. 5부에서는 국내 소재산업의 사업체 수, 종사자 수, 생산액, 부가가치액, 수출입, 무역수지, 기술무역 현황을 정리해 국내 소재산업의 규모와 경쟁력을 통계로 제시했다.
올해 백서는 통계 분석 범위와 자료 구성을 대폭 확대·개편했다. 논문 분석 대상국을 기존 분야별 상위 5개국에서 10개국으로 늘리고 국내 주요 연구기관 분석을 추가했다. 특허는 미국 특허청과 한국 특허청의 최근 10년간 출원 현황을 함께 분석했다.
연구개발, 산업·무역 분야의 분석 기간을 통일하고 시계열 자료와 차트 비중을 높여 자료 간 연계성과 활용성을 강화했으며, 소재 연구개발과 산업 전반을 체계적으로 진단할 수 있는 정보 기반을 확충했다.
최철진 원장은 "'소재기술백서 2025'가 정책 입안자에게는 투자와 정책 방향을 검토하는 기초자료로, 연구자와 산업계에는 기술과 산업환경 변화를 파악하는 실용 자료로 활용되기를 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com