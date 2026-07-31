동해시, 비지정 해변 특별 안전점검...안전 사각지대 파악

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 31일 해수욕장·비지정 해변 등 물놀이 지역 특별안전점검을 실시했다.
- 망상·추암 등 6개 해수욕장과 비지정 해변·계곡·하천·방파제 등 안전 사각지대 위험요인을 집중 점검한다.
- 동해시는 안전표지·구조장비를 신속 정비하고 관리 밖 위험지역을 새로 점검해 안전사고를 예방할 계획이다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 여름 휴가철을 맞아 해수욕장과 비지정 해변을 포함한 시민과 관광객의 물놀이 지역에 대해 특별 안전점검을 실시한다고 31일 밝혔다.
이번 점검은 안전관리의 범위를 사람들의 실제 이용지를 중심으로 확장하는 데 중점을 둔다.
시는 기존 안전관리지역인 해수욕장에 대한 대응체계를 재점검하며 인력이 배치되지 않았거나 관리주체가 불명확한 지역에 대해 이용실태와 위험요인을 점검해 안전 사각지대를 파악할 계획이다.
특히 망상, 추암, 대진 등 6개 개장 해수욕장은 안전요원 배치와 구조장비, 수영한계선, 입수통제체계 등을 점검하고 비지정 해변은 14명의 질서계도요원과 협력해 이용객과 위험구역 관리에 집중한다.
SNS와 온라인을 통해 알려지지 않았던 해변과 계곡도 안전 점검의 대상에 포함되며 방파제와 갯바위 등은 낚시객의 출입 여부를 확인하고 위험 요소를 중점적으로 점검할 예정이다.
또한 여름철 피서객이 자주 찾는 하천과 계곡의 위험요인도 점검한다. 이때 출입금지구역 및 안전시설 관리 상태를 확인하며 필요 시 적절한 조치를 취할 계획이다.
불법 점유 및 무단 시설물 설치 등 시민과 관광객의 안전을 저해하는 행위도 함께 확인해 조치할 예정이다.
안전표지와 구조장비 등 즉시 개선 가능한 사항은 신속하게 정비하고, 추가 조치가 필요한 지역은 이용객 규모와 위험도를 고려해 단계적으로 보완할 예정이다.
김정윤 부시장은 "휴가철 안전은 해수욕장 내외를 모두 포함한 문제"라며 "사람들이 찾는 지역의 위험요인을 살펴 관리되고 있는 곳은 더욱 강화하고, 관리 밖의 위험지역은 새롭게 점검해 안전사고를 예방하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com