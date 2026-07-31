사천시, 사천읍시장에 쿨링포그 설치…폭염 대응 인프라 구축

AI 핵심 요약beta
- 사천시는 31일 사천읍시장에 쿨링포그를 설치했다
- 중기부 공모 선정으로 4억원 투입해 72곳에 설치했다
- 온열질환 예방과 시장 환경 개선 계기 삼겠다고 밝혔다
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시설 현대화 계획 시장 경쟁력 강화
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 여름철 폭염에 대비해 사천읍시장 주요 통행로에 쿨링포그 시설을 설치하고 본격 가동에 들어갔다. 전통시장 이용 시민과 상인의 온열질환 예방과 장보기 환경 개선을 겨냥한 안전·편의 인프라 확충 사업이다.
시는 사천읍시장 일대에 쿨링포그 설치를 완료하고 운영을 시작했다고 31일 밝혔다. 이번 사업은 중소벤처기업부 '2026년 전통시장 안전관리패키지 지원사업' 공모에 선정돼 추진됐다.
시는 총사업비 4억 원을 투입해 사천읍시장 주요 통행로 72곳에 쿨링포그를 설치했다. 국비 2억 8000만 원과 시비 1억 2000만 원이 투입됐다.
쿨링포그는 정수된 물을 미세한 안개 형태로 분사해 주변 체감온도를 낮추는 시설이다. 시장을 찾는 시민과 상인의 온열질환을 예방하고, 더위에 따른 피로감을 줄여 쾌적한 장보기 환경을 조성하는 데 목적이 있다.
노상에 진열되는 식품류의 온도 상승을 억제해 신선도 유지에도 일정 부분 도움이 될 것으로 시는 보고 있다.
박동식 시장은 사천읍시장을 찾아 쿨링포그 가동 상황과 안전성을 점검했다. 박 시장은 노즐과 배관 등 설비 전반에 대한 체계적인 유지관리를 주문하며 시민들이 안심하고 시장을 이용할 수 있도록 시설 관리에 각별히 신경 써 줄 것을 관계자들에게 당부했다.
시는 이번 쿨링포그 설치를 계기로 전통시장 시설 현대화와 노후 기반시설 정비, 주차환경 개선 등 시장 경쟁력 강화를 위한 사업을 이어갈 계획이다.
시는 사천읍시장 공영주차장 확충과 보행환경 개선 등이 포함된 도시재생 사업을 병행해 원도심 상권의 이용 편의와 안전성을 높인다는 방침이다.
m25322532@newspim.com