문체부, 지역신문발전 3개년 지원계획…지속가능한 발전 기반 강화

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 지역신문의 지속 가능한 발전 기반을 강화하기 위한 '제8차 지역신문발전 3개년 지원계획(2026~2028)'을 발표했다.

'지역신문발전 지원계획'은 '지역신문발전 특별법' 제6조에 따라 3년마다 수립하는 정책 계획이다. 지난 2004년 '지역신문법' 제정 이후 총 7차례에 걸쳐 계획을 수립·시행하면서 지역신문이 지역의 목소리를 대변하며 풀뿌리 민주주의를 지탱하는 언론의 역할을 수행할 수 있도록 지역신문발전기금을 활용한 다양한 지원사업을 추진해 왔다. 올해 예산은 118억 원으로 전년 83억 원 대비 42% 증액됐다.

최근 지역신문은 인공지능(AI) 중심의 뉴스생태계 재편, 종이신문 열독률 하락 등 새로운 변화에 직면해 있다. 이에 따라 지역신문의 생존과 체질 개선을 위한 기술 대응 역량 제고, 차별화된 지역 콘텐츠 생산 등 다각적인 대응 노력이 요구되고 있다.

이번 제8차 계획은 이러한 환경 변화와 현장의 요구를 고려해 지역신문발전위원회, 현장 전문가, 학계 등이 참여하는 정책 토론회와 폭넓은 의견 수렴 과정 등을 거쳐 수립했다. 특히 운영 기반의 안정화를 넘어 지역신문의 경쟁력 강화와 자생력 확보를 위해 더욱 실효성 있는 지원이 필요하다는 현장 의견을 적극적으로 반영했다.

이에, '지역신문의 지속 가능한 발전 기반 강화'를 비전으로 설정하고, ▲지원체계 효율화 및 맞춤형 지원 강화, ▲지역 저널리즘의 공공성 제고 및 지역사회 연계 활성화, ▲디지털 전환의 단계적 내재화 및 확산 등 3대 추진 전략을 마련했다. 주요 내용은 다음과 같다.

문체부, 지역신문발전위원회 제8기 위원 위촉(가운데 문체부 김영수 제1차관). [사진=문체부]

◆저널리즘 중심 평가 등 지원체계 효율화, 맞춤형 지원 강화

기존의 경영·재무 건전성 중심의 기금 지원 대상 선정 기준을 보완해 취재 보도 역량과 사회적 책임 이행을 더욱 중시하는 저널리즘 중심의 평가 체계로 단계적으로 전환한다. 현행 약 30% 수준인 저널리즘 관련 평가 비중을 최대 50%까지 확대하고, 종사자 임금 미체불 및 최저임금 준수, 조세 미체납 등 사회적 책임 이행 여부를 지원 기본 요건으로 설정하는 방안을 검토할 계획이다. 아울러 성장 역량과 지역 균형을 고려해 유망 신문사가 기금 지원 대상자로 진입할 수 있도록 지원하는 방안도 검토한다.

뉴스 제작 관련 직무 인턴 채용, 필수 취재 장비 임대 등 기초 저널리즘 기반 지원도 확대한다. 신문사별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 지원을 통해 정책 효과를 극대화하는 한편, 이를 안정적으로 뒷받침할 수 있도록 기금의 안정적 재원 확보 노력을 지속할 예정이다.

◆지역 저널리즘 공공성 제고 및 지역사회 연계 활성화

지역신문이 본연의 기능인 지역 현안 발굴과 주민 소통에 집중할 수 있도록 돕는다. 지역 현안 중심의 심층 기획취재 지원을 확대하고, 지역민·시민단체·학교 등 지역 주체와 연계한 공론의 장을 마련해 지역 상생 의제를 지속적으로 생산할 수 있도록 지원한다.

지역사회 정보 접근성을 높여 미디어 격차를 해소하기 위해 소외계층 대상 독자 구독료 지원, 초·중·고교 대상 지역신문 활용 교육을 지속 추진하는 한편, 지역 내 공동수송 확대 운영 등 안정적인 유통 환경을 조성한다.

◆디지털 전환의 단계적 내재화 및 확산

인공지능과 뉴미디어 기술 확산에 대응해 지역신문사 간 디지털 격차를 해소하고 지역신문사들이 자생력을 키울 수 있도록 디지털 전환 지원을 강화한다. AI 기반 뉴스 제작, 독자 데이터 분석 및 맞춤형 뉴스 플랫폼 구축 등 신문사별 혁신 사업을 다각도로 뒷받침한다.

언론진흥재단이 운영하는 뉴스빅데이터 분석시스템(빅카인즈) 내에 '지역이슈 전용 분석 기능'을 새롭게 탑재해 지역신문이 지역 내 주요 현안을 쉽게 도출하고 보도 소재로 활용할 수 있도록 돕는다. 아울러 기술적 진입장벽을 낮출 수 있도록 쉽게 활용할 수 있는 디지털 뉴스 제작 도구를 보급하고, 별도의 전산 설비 구축 없이 온라인 서비스를 운영할 수 있도록 클라우드 웹호스팅 비용 등 실질적인 기반을 지속 지원할 예정이다.

문체부 정책 담당자는 "이번 제8차 계획은 급변하는 미디어 환경 변화 속에서 지역신문이 지역 민주주의를 뒷받침하는 핵심 공공기반으로서의 역할을 다할 수 있도록 지원하는 데 중점을 뒀다"라며, "문체부는 지역신문이 지역사회의 다양한 모습을 담아 건강한 지역 언론으로 뿌리내리고 자립할 수 있도록 차질 없이 계획을 이행할 계획"이라고 밝혔다.

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