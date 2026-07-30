서울시 임신·출산·육아 정책 알린다…'서울아이앰배서더' 내달 활동 개시

다문화·다둥이·공동양육 가정 포함 8가족 4기에 선정

육아정책 홍보모델로 '아이 키우기 좋은 서울' 매력 전파

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = #1. "아이들과 함께 살기 좋은 서울의 풍성한 문화와 즐길거리를 많은 분들과 나누고 싶습니다. 세 아이를 키우며 경험한 육아의 기쁨과 가족이 함께 만들어가는 소중한 일상을 바탕으로 서울의 매력을 친근하게 전하겠습니다." -신씨네 가족-

#2. "한국인 남편과 딸을 키우며 행복하게 살아가는 다문화가정입니다. 서울에서 경험한 따뜻한 육아 환경과 포용적인 문화를 많은 분들과 나누고 싶어 지원했습니다. 다문화가정의 시선으로 서울의 매력을 알리고, 세상과 소통하는 엄마의 모습을 아이와 함께 만들어가겠습니다." -캉캉 가족-

#3. "3대가 함께 살아가는 가족으로, 세대가 어우러지는 따뜻하고 활기찬 일상을 전하고 싶습니다. 온 가족이 함께 아이를 키우는 기쁨과 행복한 일상을 많은 분들이 공감할 수 있도록 생생하게 전하고 싶습니다." -유신패밀리 가족-

#4. "서울에 정착해 두 아이를 키운 지 어느덧 10년, 서울시의 다양한 육아 지원과 문화 프로그램을 경험하며 '아이 키우기 좋은 도시'임을 매일 느끼고 있습니다. 서울형 키즈카페부터 유아차 런까지 아이들과 함께 누린 서울의 매력을 생생하게 전하겠습니다." -캥거루 가족-

서울시는 30일 서울아이앰배서더 4기로 선정된 8가족의 명단을 발표했다. 이 가족들은 서울시의 임신, 출산, 육아 정책을 알리는 공식 홍보모델로서 본격적인 활동에 들어간다.

신씨네. 서울시 명예시장 배우 신현준의 다자녀 가족 [사진=서울시]

이번 모집에는 다둥이·다문화·맞벌이·공동양육 가정 등 다양한 가족의 관심 속에 총 486가족이 지원해 약 60대 1의 경쟁률을 기록했다.

전문가 심사를 거쳐 선정된 8가족은 배우 신현준, 종이비행기 국가대표 이승훈 등 유명인 가족을 비롯해 인플루언서와 일반 시민 가족까지 각기 다른 양육환경과 개성을 가진 가족들로 구성됐다. 이들은 각자의 경험과 일상을 바탕으로 시민들과 소통하며 서울시 임신·출산·육아 정책을 생생하게 소개할 예정이다.

이번 4기부터는 모집 대상을 기존 영유아 자녀 가정 중심에서 초등학생 자녀를 둔 가정과 조부모·친인척 공동양육 가정까지 확대했다. 변화하는 양육환경과 가족 형태를 반영해 다양한 양육 경험과 목소리를 담고, 서울시 육아 정책을 보다 폭넓게 소개하기 위해서다.

선정된 가족은 신씨네 가족, 캉캉 가족, 캥거루 가족, 룰루랄라패밀리 가족, 준스패밀리 가족, 유신패밀리 가족, 우남매패밀리 가족, 호야데이 가족 등이다.

서울아이앰배서더는 오는 8월부터 내년 1월까지 6개월간 활동한다. 가족의 육아 일상과 정책 체험을 담은 영상·사진 콘텐츠를 제작하고, 서울시 공식 SNS 콘텐츠와 주요 행사·캠페인 등에 참여해 시민의 눈높이에서 정책을 쉽고 친근하게 전할 예정이다.

마채숙 여성가족실장은 "생생한 정책 체험과 일상을 통해 시민들이 서울시 임신·출산·육아 정책을 가깝게 느끼고 '아이 키우기 좋은 서울'의 매력을 함께 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

kh99@newspim.com