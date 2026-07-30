경기도서관·경기도경제과학진흥원, 여름방학 맞아 'AI 썸머스쿨' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도서관은 3일 AI 체험 교육 운영한다고 밝혔다.
- 청소년 대상 6개 AI 강좌와 학부모 특강 진행한다.
- 신청은 경기도서관 누리집 QR코드로 선착순 접수한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도서관은 여름방학을 맞아 오는 8월 3일부터 6일까지 도내 초등학교 4학년과 중학생, 학부모를 대상으로 인공지능(AI) 체험 교육인 '경기도서관 AI 썸머스쿨'을 운영한다고 30일 밝혔다.
도서관에 따르면 이번 교육은 경기도와 경기도경제과학진흥원이 추진하는 'AI 디지털배움터' 사업의 일환으로 청소년들의 AI 올바른 이해와 도민의 인공지능 활용 역량 강화를 위해 기획됐다.
참가 학생들은 본인의 관심사에 맞춰 ▲AI 윤리 탐험대 ▲AI 의사놀이 ▲AI 동화 창작소 ▲AI 캐릭터 디자이너 ▲AI 음악·광고송 ▲AI 바이브코딩 등 6개 강좌 중 원하는 프로그램을 선택해 참여할 수 있다.
아울러 자녀와 동행한 학부모를 위해 ▲우리 아이와 AI 시대 ▲부모를 위한 생활밀착형 AI 활용 ▲AI 시대, 우리 아이 진로 설계 등 AI 시대의 교육 및 진로 지도를 돕는 특강 프로그램도 함께 운영된다.
참가 신청은 경기도서관 누리집에 게시된 안내 포스터의 QR코드를 통해 선착순으로 접수할 수 있다.
윤명희 경기도서관장은 "이번 AI 썸머스쿨은 어린이와 청소년들이 인공지능을 윤리적으로 이해하고 창의적으로 활용하는 역량을 다지는 계기가 될 것"이라며 "자녀의 디지털 활용을 지도할 수 있는 학부모 강좌도 준비된 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
1141world@newspim.com