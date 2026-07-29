사격 국가대표, 차량에 '실탄 818발' 보관 적발...아시안게임 출전 자격 박탈

AI 핵심 요약beta
- 대한사격연맹이 29일 실탄을 과다 보관한 A선수의 2026 아시안게임 사격 국가대표 자격을 박탈했다고 밝혔다.
- A선수 차량 트렁크에서 규정보관량 400발을 넘는 경기용 실탄 818발이 발견돼 경찰 수사와 귀국 조사가 진행됐다.
- 연맹은 안대명을 새 대표로 공지하고 다음달 7일까지 이의 신청을 받은 가운데 사격계에 탄약 관리 논란이 커지고 있다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 산탄총 트랩 종목 국가대표로 선발됐던 선수가 실탄을 규정보다 많이 보관한 사실이 적발돼 태극마크를 반납하게 됐다.
대한사격연맹 관계자는 29일 "실탄 관리 규정을 위반한 A 선수의 아시안게임 국가대표 자격을 박탈했다"라며 "대표 선발전 차순위 선수가 대신 아시안게임에 출전할 예정"이라고 밝혔다.
A 선수는 최근 충북 진천 국가대표선수촌에 자신의 차량을 주차한 뒤 국제사격연맹(ISSF) 월드컵 출전을 위해 중국 항저우로 출국했다. 이후 선수촌 관계자가 트렁크가 열린 차량을 확인하는 과정에서 산탄총 경기용 실탄 818발이 보관돼 있는 사실을 발견했다.
현행 규정상 선수 개인이 한 번에 보관할 수 있는 실탄은 최대 400발이다. 이를 두 배 이상 초과한 사실이 확인되면서 경찰이 수사에 착수했고, 연맹은 A 선수에게 즉시 귀국을 지시했다. A 선수는 월드컵 대회에 출전하지 못한 채 귀국해 경찰 조사를 받았다.
연맹 관계자는 "해당 선수의 항저우행 비행기 시간이 매우 이른 오전이어서 전날 실탄을 반납하지 못한 것으로 보인다"면서도 "명백한 실탄 관리 규정 위반인 만큼 경기력향상위원회에서 국가대표 자격을 유지할 수 없다는 결론을 내렸다"라고 설명했다.
대한사격연맹은 A 선수의 출전 자격을 박탈하고 대표 선발전 차점자인 안대명(부산광역시청)을 새 국가대표 후보로 공지했다. 연맹은 다음 달 7일까지 이의 신청을 받은 뒤 최종 명단을 확정할 예정이다.
이번 사건은 지난해 진천 국가대표선수촌 탄약고에서 22구경 경기용 실탄이 유출되는 사고가 발생한 지 1년여 만에 또다시 불거진 탄약 관리 문제라는 점에서 사격계에 적지 않은 파장을 낳고 있다.
wcn05002@newspim.com