EBTS청주문화센터, 혜능보육원에 생필품 후원

AI 핵심 요약beta
- EBTS협동조합 청주문화센터 임직원들이 29일 혜능보육원을 찾아 생필품을 전달하고 아이들과 식사 나눔을 했다.
- 청주문화센터는 이번 후원을 계기로 소외계층을 위한 나눔과 봉사활동을 더욱 확대하겠다고 밝혔다.
- 혜능보육원장은 지원에 감사의 뜻을 전하며 아이들이 지역사회 속에서 따뜻한 관심과 사랑을 느끼며 성장할 수 있도록 노력하겠다고 말했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = EBTS협동조합 청주문화센터 임직원들이 청주시 청원구 옥산면에 위치한 사회복지법인 혜능보육원을 찾아 치약 등 생필품을 전달하고 보육원생들과 함께 식사를 나누며 따뜻한 나눔을 실천했다.
29일 혜능보육원에 따르면 청주문화센터 임직원들은 최근 보육원생과 한자리에 모여 식사를 하며 화합과 정을 나누는 뜻깊은 시간을 가졌다.
참석자들은 무더운 여름을 건강하게 보내길 바라는 마음을 전하며 온정의 손길을 더했다.
청주문화센터는 이번 후원을 계기로 지역사회 소외계층을 향한 나눔과 봉사활동을 더욱 확대하고 지역사회와 함께 성장하는 사회공헌 활동에 지속적으로 앞장선다는 방침이다.
손태수 혜능보육원장은 "무더위 속에서 아이들 건강과 먹거리 걱정이 늘 부담이었는데 청주문화센터에서 먼저 손을 내밀어 큰 힘이 됐다"며 "보육원 아이들에게 필요한 도움을 세심하게 챙겨주신 만큼 아이들이 지역사회 안에서 더욱 따뜻한 관심과 사랑을 느끼며 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다
한편 청주문화센터는 매주 노래교실, 요가교실, 탁구교실, 셔플댄스교실 등 다양한 문화·건강 프로그램을 운영하며 시니어 일자리 제공과 건강 증진에 힘쓰는 등 주민들의 행복한 삶의 질 향상에 힘쓰고 있다.
baek3413@newspim.com