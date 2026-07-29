세종시, 9월 출시 '무장애 관광상품' 사전 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 29일 장애인 참여 무장애 관광 팸투어를 진행했다.
- 참가자들은 세종 주요 관광지를 돌며 접근성과 편의시설을 점검했다.
- 시와 재단은 의견을 반영해 무장애 관광상품과 기반시설을 개선할 계획이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 오는 9월 무장애 관광상품 출시를 앞두고 장애인 등 실제 이용자와 함께 관광지 접근성과 편의시설을 점검하는 팸투어를 진행했다.
29일 시에 따르면 이날 세종시문화관광재단과 함께 서부내륙권 관광진흥사업의 일환으로 '무장애 관광 팸투어'가 운영됐다.
이날 행사에는 서울과 세종에 거주하는 장애인과 관련 기관 관계자 등 20여 명이 참여했다.
참가자들은 세종예술의전당에서 공연을 관람한 뒤 대통령기록관과 세종전통문화체험관을 방문해 전시 해설을 듣고 전통 간식 만들기 체험에 참여했다.
현장에서 운영되는 프로그램은 참가자의 장애 유형과 이동 편의, 식단 등을 고려해 구성됐으며 실제 이용자의 관점에서 관광지 접근성과 편의시설을 점검할 수 있도록 운영됐다.
참가자의 장애 유형과 이동 편의, 식단 등을 고려해 구성돼 실제 이용자의 시각에서 세종시 관광지의 접근성과 편의시설을 직접 점검할 수 있도록 했다.
참가자들은 관광지 이동 동선과 편의시설, 안내 체계 등을 직접 살펴보며 관광약자의 시각에서 다양한 개선 의견을 제시했다.
시와 문화관광재단은 이번 팸투어에서 수렴한 의견을 바탕으로 관광상품을 보완하고 기반시설과 서비스 품질을 개선해 계절별·주제별 무장애 관광상품을 개발·운영할 계획이다.
남궁호 문화체육관광국장은 "이번 팸투어를 통해 주신 다양한 의견은 앞으로 무장애 관광상품 운영에 적극 반영할 것"이라며 "세종시가 관광 약자는 물론 모든 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 무장애 관광도시로 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com