전주시, 도시숲 조성·관리 심의위원회 개최…은행로·서곡 점검

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 29일 도시숲 심의위 열어 은행로·서곡길 사업 논의했다
- 심의위는 은행로 보행환경 특화거리 수종 변경과 띠녹지 조성안을 심의했다
- 시는 심의 결과를 반영해 은행로 개선과 서곡길 정비로 주민 불편 최소화할 계획이다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 제28차 도시숲 등의 조성·관리 심의위원회를 열고 은행로 보행환경 개선사업과 서곡 3·4길 정비사업 추진 방향을 논의했다고 29일 밝혔다.
전주시는 이날 시청 별관 소회의실에서 강병구 자원순환녹지국장과 심의위원들이 참석한 가운데 회의를 개최하고 제5대 심의위원회 신규 위원에게 위촉장을 수여한 데 이어 부위원장을 선출했다.
이어 본회의에서는 시 도로과가 추진하는 '보행환경 특화거리(은행로 구간) 조성사업'의 식재 수종 변경과 띠녹지 조성안을 심의했다.
이번 안건은 은행로 경관의 연속성을 확보하고 지역 상인회와 실개천 추진위원회의 의견을 반영하기 위해 마련됐으며 위원들은 보행환경과의 조화, 수종의 적합성, 유지관리 방안 등을 종합적으로 검토했다.
이와 함께 주요 현안인 서곡 3길·4길 정비사업에 대한 사전 설명도 진행됐다. 시는 오는 8월 공식 안건 상정에 앞서 사업 계획을 공유하고 전문가들의 자문과 의견을 미리 수렴해 사업 완성도를 높일 계획이다.
전주시는 이번 심의 결과를 반영해 은행로 보행환경 개선사업을 차질 없이 추진하고 서곡 3·4길 정비사업도 주민 불편을 최소화하는 방향으로 보완해 나갈 방침이다.
강병구 전주시 자원순환녹지국장은 "주민과 상인회의 의견을 적극 반영해 한옥마을 은행로 일원에 쾌적한 녹지 공간을 조성하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com