'신규원전 유치 성공' 영덕군, 한수원과 '상생협약' 체결

AI 핵심 요약beta
- 영덕군이 29일 한수원과 신규 원전 상생 협약을 체결했다
- 두 기관은 지역기업·일자리·인재·인프라 등 지역 발전에 협력키로 했다
- 영덕군은 에너지믹스 정책으로 미래 에너지 수도 구현에 속도를 내고 있다
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[경주·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 신규 원전 유치에 성공한 경북 영덕군이 한국수력원자력과 상생 협약을 맺고 신규 원전 건설의 성공적 추진을 통한 지역 발전 기틀 마련에 나섰다.
영덕군은 29일 한국수력원자력㈜ 본사에서 '신규 원전 건설 및 유치 지역 발전을 위한 상생 협력 협약'을 체결했다. 협약식에는 조주홍 영덕군수와 조상준 영덕군의장, 최일경 한국수력원자력 사업 총괄 부사장을 비롯한 두 기관 관계자들이 참석해 신규 원전의 성공적 추진과 지역 발전, 상생에 공동 협력하기로 뜻을 모았다.
특히 두 기관은 ▲지역 기업 참여 확대 및 일자리 창출 ▲지역 인재 육성 및 교육·복지 인프라 확충 ▲행정 지원과 인허가 협력 ▲지역 사회와의 지속적인 소통 체계 구축 등 지역 발전과 원활한 사업 추진을 위해 상호 협력하기로 했다.
영덕군은 지난 6월 신규 원전 건설 후보지로 최종 선정된 이후 예정 구역 고시 등 후속 행정 절차를 차질 없이 추진하는 한편 지역 경제 활성화와 미래 에너지 산업 육성을 위해 에너지 믹스 위원회 구성과 전담 조직 신설 등 추진 체계 구축에도 행정력을 집중하고 있다.
특히 원전과 풍력 등 재생 에너지가 조화를 이루는 에너지믹스 정책을 기반으로 '대한민국 미래 에너지 수도 영덕' 실현을 위한 미래 성장 기반 구축에 속도를 낸다는 계획이다.
조주홍 영덕군수는 "공정하고 객관적인 평가를 통해 영덕군을 신규 원전 건설 부지로 선정한 한국수력원자력에 감사드린다"며 "이번 협약을 계기로 신규 원전의 성공적인 추진과 함께 산불 피해 특별 재난 지역의 조속한 회복, 노물리 마을의 원전 예정 구역 편입 요구 등 지역 현안도 긴밀한 소통과 협력을 통해 함께 해결해 나가기를 기대한다"고 말했다.
조상준 영덕군의회 의장은 "이번 협약이 선언에 머무르지 않고 군민과의 신뢰를 바탕으로 실질적인 상생 협력의 출발점이 되기를 바란다"며 "영덕군의회도 신규 원전이 원활하게 추진되고 그 성과가 지역 발전으로 이어질 수 있도록 필요한 제도적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
영덕군과 영덕군의회는 앞으로도 한국수력원자력과 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 신규 원전 건설 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 적극 협력하고, 원전의 성과가 지역 발전과 군민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 상생 협력을 지속해 나갈 방침이다.
nulcheon@newspim.com