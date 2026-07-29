韩电影市场上半年强劲复苏 票房同比增41.9%

纽斯频通讯社首尔7月29日电 韩国电影振兴委员会29日公布的数据显示，今年上半年韩国电影市场票房收入为5790亿韩元，观影人次达5705万，同比分别增长41.9%和34.2%，电影市场继续呈现复苏态势。

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数据显示，上半年韩国本土电影表现尤为突出，票房收入达3702亿韩元，观影人次3737万人次，同比分别增长81.7%和74.9%，均创新冠疫情以来上半年最高水平。与疫情前2017年至2019年同期平均水平相比，本土电影票房已恢复至94.2%。

相比之下，外国电影上半年票房收入2088亿韩元，观影人次1968万人次。其中，观影人次同比下降6.9%，但受《挽救计划》和《阿凡达：火与烬》等影片带动，票房收入同比小幅增长2.3%。

影片方面，韩国电影《与王一起生活的男人》以1631亿韩元票房收入、1691万人次观影成绩位居上半年票房榜首，并创下韩国影史票房收入最高纪录。《群体》以605亿韩元票房、574万人次排名第二，《杀木地》以333亿韩元票房、324万人次位列第三，上半年票房前三名均由韩国电影包揽。

韩国电影振兴委员会表示，今年上半年除历史题材和动作大片外，爱情片、恐怖片等中小成本韩国电影同样取得较好市场表现，韩国电影类型更加丰富，票房结构进一步呈现多元化趋势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社