U-18 여자 농구, 아시아컵 출전 12인 명단 확정

AI 핵심 요약beta
- 대한민국농구협회가 29일 U-18 여자대표 최종명단을 확정했다
- 임연서·강주하·이소희 등 국내 대회서 두각 유망주들이 발탁됐다
- 대표팀은 8월 24일 소집 후 10월 말레이시아 대회서 뉴질랜드 등과 맞대결한다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제농구연맹(FIBA) 18세 이하(U-18) 아시아컵에 출전할 한국 여자 농구 대표팀 12인 명단이 확정됐다.
대한민국농구협회는 29일 "2026 FIBA U-18 여자 아시아컵에 출전할 국가대표 최종 명단을 확정했다"며 "올해 각종 국내외 대회에서 두각을 나타낸 유망주들이 대거 발탁됐다"라고 밝혔다.
이영현 감독이 이끄는 대표팀에는 광주수피아여고의 핵심 선수 임연서를 비롯해 2026 협회장기에서 온양여고의 준우승을 이끈 강주하, 연맹회장기에서 숙명여고의 우승과 함께 최우수선수(MVP)에 오른 이소희 등이 포함됐다.
대표팀은 8월 24일 소집돼 강화훈련을 통해 조직력을 다진 뒤 대회가 열리는 말레이시아 세렘반으로 출국할 예정이다.
오는 10월 4일부터 10일까지 열리는 이번 대회에서 한국은 4일 오후 3시 뉴질랜드와 첫 경기를 치른 뒤 5일 필리핀, 6일 호주와 차례로 맞붙으며 조별리그를 치른다.
◆ 2026 국제농구연맹(FIBA) U18 아시아컵 출선 선수 명단
임연서, 김담희(이상 수피아여고), 강주하, 박시온(이상 온양여고), 이수현, 조희원(이상 선일여고), 정혜윤(마산여고), 한예담(춘천여고), 이소희(숙명여고), 송은지(청주여고), 조수아(인성여고), 장서윤(분당경영고)
wcn05002@newspim.com