광명시·MG광명동부새마을금고, 치매 예방 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 광명시와 MG광명동부새마을금고가 29일
- 치매 예방 위한 MG미인동행 아카데미
- 공동 운영 업무협약을 체결했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시와 MG광명동부새마을금고는 지역 주민의 인지 건강 증진과 치매 예방을 위해 손을 잡았다고 29일 밝혔다.
광명시는 이날 오전 시청 컨퍼런스룸에서 MG광명동부새마을금고와 'MG미인동행 아카데미' 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 민관이 협력해 치매를 조기에 발견하고 예방하는 치매 친화적 지역사회를 만들기 위해 마련됐다. 지난해 광명농협과 함께 진행한 치매 예방 사업이 큰 호응을 얻자 광명동부새마을금고 측이 시에 협력을 제안하면서 사업 대상이 확대됐다.
협약에 따라 양 기관은 광명동부새마을금고 회원을 대상으로 인지건강 증진 프로그램, 치매 예방 교육, 치매 조기 검진 등을 지원하는 'MG미인동행 아카데미'를 공동 운영한다.
광명시는 치매 선별검사와 전문 강사 연계, 치매 고위험군 대상 맞춤형 서비스를 지원하며 광명동부새마을금고는 회원 대상 홍보·안내 및 사업비 지원을 담당한다.
박승원 광명시장은 "치매 예방은 지역사회 전체가 함께 참여하고 협력할 때 더욱 큰 효과를 거둘 수 있다"며 "다양한 지역 기관과의 협력을 지속 확대해 시민 누구나 건강한 노후를 누릴 수 있는 촘촘한 치매 안전망을 구축하겠다"고 강조했다.
한상구 이사장 역시 "이번 협약을 통해 회원들의 건강한 노후와 행복한 일상을 지원하게 돼 뜻깊다"며 "광명시와 긴밀히 협력해 치매 친화 도시 조성에 적극적으로 힘을 보태겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com