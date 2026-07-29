평택 송탄소방서, 여름철 수난사고 대비 수중수색 훈련 실시

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 송탄소방서 구조대원들이 여름철 수난사고에 대해 수중수색 훈련을 실시했다.

29일 소방서에 따르면 이날 훈련에서 구조대원들은 시야가 제한된 탁한 물속 환경을 가정해 잭스테이 탐색과 원형탐색 등 수중 수색기법을 반복 숙달했다.

평택 송탄소방서, 여름철 수난사고 대비 수중수색 훈련 기념촬영 모습[사진=송탄소방서]

특히 훈련은 대원 간 의사소통, 역할 분담, 돌발상황 대응 절차 등도 집중적으로 점검했다.

또한 청북119안전센터 소속 원거리 구조대원들이 참여해 드로우백 투척, 레스큐튜브 사용법, 수상구조 절차 등 현장 도착 전 초기 대응 역량을 키웠다.

소방서는 이번 훈련을 통해 선착대의 초기 구조활동부터 전문 구조대의 수중수색으로 이어지는 유기적인 단계별 연속 대응체계가 확립될 것으로 보고 있다.

홍의선 송탄소방서장은 "수난사고는 신속한 대응과 구조대원의 숙련도가 인명구조의 성패를 좌우한다"며 "초기 구조활동부터 전문 수중수색까지 유기적으로 이어지는 현장 중심의 합동훈련을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com