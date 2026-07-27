부산시 '취약지 소아 야간·휴일 진료기관' 2곳 추가 선정

보건복지부 지정…주 20시간 진료 지역 맞춤형 서비스 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 달빛어린이병원이 없는 지역의 야간·휴일 소아진료 공백을 메우기 위한 부산시의 전담의원 지정이 확대되며 시 전역 소아 필수의료망이 한층 촘촘해졌다.

부산시는 보건복지부 '취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성사업' 하반기 추가 공모에서 지역 의료기관 2곳이 새로 선정돼 순차적으로 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.

부산시가 보건복지부 취약지 소아 야간·휴일 진료기관 육성사업 하반기 추가 공모에서 부산 의료기관 2곳이 추가 선정돼 순차적으로 운영을 시작한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

이번 추가 선정으로 부산에서는 상반기 지정된 2곳을 포함해 모두 4곳의 취약지 소아 야간·휴일 진료기관이 운영된다. 이에 따라 달빛어린이병원이 없는 지역의 야간·휴일 소아 외래진료 공백 해소에 속도를 내게 됐다.

새로 선정된 기관은 부산진구 '아이러브소아청소년과의원'과 북구 '남은소아청소년과의원' 2곳이다. 아이러브소아청소년과의원은 27일부터, 남은소아청소년과의원은 오는 8월 3일부터 각각 사업을 시작한다. 두 기관은 지역 여건에 맞춰 주 20시간 이상 야간·휴일 소아 외래진료를 제공하며 달빛어린이병원이 없는 권역의 야간·휴일 진료를 분담한다.

보건복지부는 올해 추가 공모를 통해 부산 2곳을 포함한 전국 5개 의료기관을 취약지 소아 야간·휴일 진료기관으로 지정했다. 선정 기관에는 연간 1억2000만원의 운영비를 지원하고 지방자치단체와 협의해 평일 야간과 주말·공휴일을 포함한 주 20시간 이상 진료를 하도록 했다.

이들 기관이 야간·휴일 소아진료 경험을 쌓아 향후 달빛어린이병원으로 전환하는 기반이 될 것이라는 것이 정부의 구상이다.

부산에서는 앞서 상반기 남구 'W365메디컬의원', 동구 '일신기독병원' 2곳이 취약지 소아 야간·휴일 진료기관으로 지정돼 운영 중이다. 시는 이들 기관과 새로 지정된 2곳을 더해 지역별 수요에 맞는 야간·휴일 소아 외래 진료체계를 마련한다는 방침이다.

시는 취약지 전담의원 확대와 함께 달빛어린이병원 확충도 병행하고 있다. 지난달 1일부터 수영구 '한나병원'이 달빛어린이병원으로 새로 참여해 남부권 휴일 소아진료 기반을 강화했다. 기장군 '정관우리아동병원'은 365일 24시간 진료체계를 유지하며 응급을 포함한 소아 진료를 맡고 있다.

시는 달빛어린이병원과 취약지 소아 야간·휴일 진료기관을 연계해 권역별 의료여건에 맞는 소아 필수의료체계를 단계적으로 넓힌다는 계획이다. 이를 통해 야간·휴일 소아진료 접근성이 낮은 지역을 중심으로 지역 간 의료격차를 줄인다는 목표를 제시했다.

조규율 시민건강국장은 "부산에서는 밤이나 휴일에도 아이 진료를 받을 수 있다는 점을 부모들이 체감하는 것이 중요하다"며 "달빛어린이병원과 취약지 소아 야간·휴일 진료기관을 함께 늘려 지역 간 의료격차를 줄이고 부모와 아이 모두가 안심할 수 있는 부산형 소아 필수의료체계를 더 촘촘하게 구축하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com