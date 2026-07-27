[핌in현장] 6년 만에 돌아온 '오케이 마담2'…"더 커진 액션·웃음으로 여름 극장가 공략"

엄정화 "다시 미영으로 돌아와 기뻐", 이철하 감독 "시즌3까지 이어지길"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 6년 만에 속편으로 돌아온 영화 '오케이 마담2'가 더욱 화려해진 액션과 유쾌한 웃음으로 올여름 관객들을 찾는다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '오케이 마담2' 기자간담회에 참석한 배우들.[사진= 정태이 기자]2026.07.27 taeyi427@newspim.com

27일 서울 CGV용산아이파크몰에서 영화 '오케이 마담2' 언론배급시사회 및 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 연출을 맡은 이철하 감독을 비롯해 배우 엄정화, 박성웅, 이상윤, 배정남, 박진주, 려운, 최수영이 참석했다.

'오케이 마담2'는 크루즈 여행을 떠난 가족이 예상치 못한 사건에 휘말리며 펼쳐지는 코믹 액션 영화다. 전편보다 확장된 스케일과 새로운 캐릭터가 합류해 한층 커진 액션과 웃음을 예고한다.

엄정화는 "2020년 '오케이 마담'이 개봉 당시 많은 사랑을 받았지만 코로나19 여파로 극장 운영이 중단되면서 굉장히 안타까웠다"며 "촬영 당시부터 시리즈로 이어졌으면 좋겠다는 바람이 있었는데 6년 만에 다시 미영으로 돌아올 수 있게 돼 정말 기쁘다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 엄정화가 27일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '오케이 마담2' 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다.[사진=정태이 기자] 2026.07.27 taeyi427@newspim.com

박성웅 역시 속편에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 "6년이라는 시간이 흘렀지만 그동안 배우들이 자주 만나고 응원해 온 덕분에 다시 만나도 전혀 서먹하지 않았다"며 "속편은 전편보다 재미없다는 편견을 깨고 더 풍성한 작품이 된 것 같아 기대가 크다"고 소감을 밝혔다.

이철하 감독은 "'오케이 마담'을 처음 만들 때부터 시즌3까지 기획했다"며 "여러 사정으로 6년 만에 속편을 선보이게 됐지만 배우들의 참여 덕분에 더욱 풍성한 영화를 만들 수 있었다. 이번 작품이 좋은 결과를 얻어 시즌3까지 이어졌으면 하는 바람이다.

이어 "1편이 비행기라는 제한된 공간을 활용한 작품이었다면, 2편은 실제 크루즈와 넓은 바다를 배경으로 액션의 스케일을 키웠다"며 "새로운 캐릭터를 더해 관객들에게 더 큰 웃음과 액션의 재미를 전하고 싶었다"고 설명했다.

최수영과의 액션 호흡에 대해 엄정화는 "여자 배우 둘이 하는 액션이지만 어떤 작품과 비교해도 아쉽지 않은 액션을 만들자는 마음으로 훈련했다"며 "매 장면 합을 맞추며 최선을 다했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 최수영이 27일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 '오케이 마담2' 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다.[사진= 정태이 기자]2026.07.27 taeyi427@newspim.com

최수영은 "엄정화 선배는 실제 롤모델이기도 하다"며 "힘든 촬영 속에서도 항상 웃는 얼굴로 현장을 이끄는 모습을 보며 왜 많은 사람들이 '엄정화'라고 하는지 많이 배웠다"고 존경을 드러냈다. 이어 "나중에 선배님처럼 그 연차에 맞는 캐릭터를 만났을 때 어떤 태도와 에너지를 가져야 하는지 배울 수 있는 귀중한 시간이었다"고 덧붙였다.

새롭게 합류한 배우들도 작품에 대한 애정을 전했다. 박진주는 "'오케이 마담2' 현장은 웃다가 온 기억밖에 없을 정도로 즐거웠다"며 "여러 가지 맛이 담긴 아이스크림 팩처럼 시원하고 재미있는 영화"라고 소개했다.

려운은 "1편을 재미있게 봤던 작품의 속편에 참여하게 돼 영광이었다"며 "선배들이 많이 챙겨준 덕분에 편안하고 행복하게 촬영할 수 있었다"고 말했다.

이어 최수영은 "현장에서 느낀 따뜻한 패밀리즘과 온기가 관객들에게도 전해졌으면 좋겠다"고 전했다.

한편 '오케이 마담2'는 올여름 극장가를 겨냥한 코믹 액션 영화로, 오는 8월 12일 개봉한다.

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