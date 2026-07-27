HD현대중공업, 전 사업장 '안전 셧다운' 시행…29~31일까지 생산 중단

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업이 29일 안전 셧다운을 실시했다
- 사흘간 전 사업장 가동을 멈추고 위험성 평가를 했다
- 위험요인 해소 전 공정 재가동 제한하며 안전 재정비에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전 확보 후 조업 재개 예정
[울산=남경문 기자]= HD현대중공업이 안전사고 재발 방지를 위해 전 사업장 가동을 일시 중단하고 안전 체계 전면 재정비에 나선다.
HD현대중공업은 29일부터 31일까지 사흘간 '안전 셧다운(Safety Shutdown)'을 실시한다고 27일 밝혔다. 최근 잇따른 안전사고로 현장 위기감이 커진 데 따른 조치로 생산보다 안전을 우선하겠다는 경영 방침이 반영됐다.
첫날인 29일에는 전 직원을 대상으로 특별 안전교육을 진행한다. 이어 30일부터 이틀간 전 사업장의 생산을 중단하고 위험성 평가를 다시 실시한다. 고위험 공정 전반에 대한 재점검과 함께 안전·방재 설비 및 작업환경 개선 작업도 병행한다.
점검 과정에서 확인된 위험요인은 해소 전까지 해당 공정의 재가동을 제한하는 등 현장 안전 확보에 집중할 계획이다. 형식적 점검에 그치지 않겠다는 내부 기준도 마련했다.
HD현대중공업 측은 최근 사고와 관련해 책임을 인정하며 재발 방지 의지를 밝혔다. 회사 관계자는 "안전사고로 우려를 끼친 데 대해 책임을 통감한다"며 "이번 조치는 안전관리 체계를 근본적으로 재정비하기 위한 것"이라고 말했다. 이어 "현장 안전이 확보된 이후에만 조업을 재개하고 협력사를 포함한 모든 근로자가 안전하게 일할 수 있는 환경을 구축하겠다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com