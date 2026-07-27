완도군, 고금면에 200억 유자공장…전량 수매·수출 확대

AI 핵심 요약beta
- 완도군이 27일 200억 규모 유자 가공공장 유치를 논의했다
- 고금면 1만평 부지에 가공·저온창고·HACCP 시설을 갖춘 공장을 10월 착공한다
- 완공 후 연 3000톤 수매·가공으로 700여 농가 소득 안정과 유자 산업 육성을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 완도군이 200억 원 규모 유자 가공공장 유치로 생산부터 유통까지 일괄 처리 기반을 확보한다.
완도군은 군청에서 김신 군수와 ㈜글로벌냉동식품 관계자, 농업축산과 공무원 등이 참석한 가운데 유자 가공공장 건립을 논의했다고 27일 밝혔다.
공장은 고금면 일원 1만 평 부지에 조성되며 가공라인 2개를 갖춘 생산동과 집하장, 500평 규모 저온창고, 식품안전관리인증(HACCP) 시설 등이 구축된다.
군은 해당 시설을 통해 산지에서 생산·가공·유통을 동시에 처리하는 체계를 마련할 수 있을 것으로 보고 있다. 앞서 군과 글로벌냉동식품은 200억 원 투자 유치 협약을 체결했으며 부지 매입과 설계가 진행되며 사업이 구체화되고 있다.
협약에는 완도산 유자 전량 수매·가공, 완도 유자 브랜드 상품 개발, 국내 판로 확대 및 수출 강화 등의 내용이 담겼다. 그동안 지역 유자는 전량 수매가 이뤄지지 않아 일부만 농협을 통해 유통됐고 가격 하락으로 농가 부담이 이어져 왔다.
공장은 오는 10월 착공 예정이다. 완공되면 연간 약 3000톤 규모 유자를 지역에서 수매·가공할 수 있어 700여 농가의 소득 안정에 도움이 될 것으로 전망된다.
군은 공장 건립과 연계해 유자 산업 발전 계획을 수립하고 유기농 명품 유자 육성과 고품질 단지화 사업 등을 추진할 방침이다.
김신 군수는 "관련 회의를 정례화해 조속히 착공하고 농업인 소득 향상과 유자 산업 발전을 위해 행정 지원을 강화하겠다"며 "비파 등 특화 작목도 함께 육성해 안정적인 농업 기반을 마련하겠다"고 말했다.
한편 글로벌냉동식품은 경기도에 본사와 물류센터 2곳을 두고 있으며 중국과 베트남에 생산시설을 운영하는 연 매출 1000억 원 이상의 농산물 가공·수출 기업이다.
Khyeon0424@newspim.com