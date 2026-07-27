진보당 경남도당, 4기 지도부 출범…"저소득 구조와 청년 유출 해결 집중"

"도민 소득 순위 전국 15위 최하위권 머물러"

"정책 연구 체계 입법과 연계 도민 삶 개선"



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 진보당 경남도당이 4기 지도부 출범을 공식 선언하며 경남의 저소득 구조와 청년 유출 문제를 핵심 과제로 제시했다.

진보당 경남도당은 27일 경남도청 브리핑룸에서 4기 지도부 출범과 관련해 기자회견을 열고 "'부자 경남, 가난한 도민' 시대 끝내겠다"고 밝혔다.

진보당 경남도당이 27일 오전 10시 30분 경남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 4기 지도부 출범을 공식 선언하고 있다.[사진=진보당 경남도당] 2026.07.27

진보당은 제4기 동시당직선거를 통해 김종훈 당대표와 최고위원 5인, 청년진보당 대표 1인을 선출했다. 경남도당 위원장에는 전국교직원노동조합 위원장을 지낸 전희영 위원장이 선출됐다. 부위원장에는 양미경·김동석·김영혜·김준형·이동진이 이름을 올렸으며 창원·진주·김해 등 11개 시군구 지역위원장도 함께 선출됐다.

전희영 경남도당 위원장은 "경남의 지역내총생산이 전국 3위인 데 반해 도민 1인당 처분가능소득은 전국 15위 최하위권에 머물러 있다"면서 "도지사가 바뀌어도, 도정이 바뀌어도 이 순위는 십수 년째 그대로였다"고 직격했다.

그러면서 "조선소에서, 기계공장에서, 들녘에서 만들어낸 부가 서울 본사로 원청으로 대주주에게로 빠져나간다"며 경남의 저소득 구조를 부의 역외 유출 문제로 규정했다.

청년 유출에 대해서도 "첫 직장이 박봉과 고용불안뿐이라면 어떤 청년에게 남으라고 말할 수 있겠는가"라고 반문하며 "민선 9기 박완수 도정을 도민의 눈으로 감시하고 도민의 삶을 기준으로 견인하겠다"고 강조했다.

향후 활동 방향으로는 정례 브리핑을 통한 현안 대응, 정책 연구와 조례 발의, 조직 확대, 총선 준비 등 네 가지를 제시했다. 도내 연구자와 노동·농민·청년 단체 등이 참여하는 정책 연구 체계를 구축하고 결과를 정책보고서와 입법으로 연결하겠다는 계획이다.

전 의원장은 "조직 측면에서는 현재 11개 시군구 지역위원회를 18개 전 시군으로 확대하고 당원 규모를 늘리겠다"면서"2028년 총선을 대비해 후보를 조기에 선출하고 전략지역 중심 대응에 나서겠다"고 말했다. 이어 "지역에서 체감하는 변화로 이어지는 정치 활동을 추진하겠다"며 "도민 생활과 밀접한 의제를 중심으로 역할을 강화하겠다"고 덧붙였다.

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